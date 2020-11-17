Belediye başkanları Koçer ve Tutal'dan Ankara ziyaretleri - Son Dakika

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer ve Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Ankara'da Konya milletvekillerini ziyaret etti.
Bir dizi temaslar için Ankara'da bulunan Koçer ve Tutal, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış ve Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan'a ziyaretlerde bulundu.
Koçer ziyaretlerle ilgili olarak şunları kaydetti:
"İlçemize yapılan yatırımlarda desteği bulunan milletvekillerimize teşekkür ziyaretinde bulunduk. Yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi verdik. Pandemi sürecinde alınan tedbirler nedeniyle ara verilen, ilçemize yapılacak Millet Parkı'nın da inşaatının başlayacağı müjdesini temaslarımız sonucunda almış olduk. Emeği geçen milletvekillerimize, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Mustafa Atış'a teşekkürlerimi sunuyorum."
- Kaynak: AA
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