Belediye Başkanları Özal ve Fendoğlu'nu andı - Son Dakika

Malatya'da 3 belediye başkanı, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile Malatya Belediyesi eski Başkanlarından ve Malatya eski milletvekili Hamit Fendoğlu'nun ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Cumhuriyetinin 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın 27. ölüm yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Turgut Özal bu topraklarda doğup, büyüyen Türkiye'de standartları değiştiren bu toprakların yetiştirdiği değerli bir lider, siyaset ve devlet adamıydı. Merhum Özal, Türkiye'ye değer katan hizmet ve icraatlarının yanı sıra karanlık ve buhranlı yılların ardından ülkemizde demokrasinin tekrar canlanması noktasında büyük katkı sağlamış ve aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olmuştur. Türk Siyasi hayatına damgasını vuran Özal, başta Malatyalılar olmak üzere milletimizin engin sevgisine mazhar olmuştur. Halkımız ülkesine ve milletine hizmet eden Turgut Özal'ı daima rahmetle anacak ve asla unutmayacaktır. Hemşehrimiz merhum Turgut Özal'ı vefatının 27. yıldönümünde saygı rahmet ve şükranla anıyorum" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Belediyesi eski Başkanlarından ve Malatya eski milletvekillerinden Hamit Fendoğlu'nun şehadetinin 42. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Ülkemizde siyasi istikrarsızlık ve iç karışıklık için dün olduğu gibi bugünde bazı şer odakları haince ve alçakça terör eylemleri yapmaktadır. Bu kapsamda birçok vatan evladı şehit olmuştur. Bunlardan biride gelini ve iki torunu ile birlikte bombalı bir saldırı sonucu vefat eden merhum Hamit Fendoğlu'dur. Hamit Fendoğlu, Türk siyasetine mertliği ile damga vurmuştur. Halkımızın kalbinde müstesna bir yer edinen Malatya eski milletvekili ve Malatya Belediyesi eski Başkanımız Hamit Fendoğlu'nu ve olayda hayatını kaybeden yakınlarını rahmetle anıyor, haince yapılan saldırıyı bir kez daha lanetliyoruz" şeklinde konuştu.



Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile Malatya eski Milletvekillerinden ve Belediye Başkanlarından Hamit Fendoğlu'nun milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduklarını bildirdi.



Çınar, "Malatyalı olmalarından her zaman iftihar duyduğumuz, gönüllerindeki memleket ve millet aşkıyla aziz milletimizin gönlünde müstesna bir sahip olan 8.Cumhurbaşkanımız Turgut Özal ile Malatya eski Milletvekillerinden ve Belediye Başkanlarından Hamit Fendoğlu'nu öncelikle rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Ülkemize bürokrat, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak hizmet eden Rahmetli Turgut Özal, hayatının tamamını Türkiye'mizin her alanda ilerlemesi ve büyümesine adayan, kısa zamanda hayata geçirdiği reformlarla herkesin özgürce yaşayacağı modern ve çağdaş bir Türkiye için mücadele etmiştir. Demokrat ve ileriyi düşünen, her kesimden insanın sevgisi ve saygısını kazanan Rahmetli Turgut Özal, ülkemizde ki köklü değişimlerin ve yeniliklerin ilk adımı atan, hayata geçirdiği yatırımlar ve değişimlerle halkımızın yüreğinde çok özel bir yere sahiptir. Malatyalı olmasından ayrıca kıvanç duyduğumuz 8.Cumhurbaşkanımız, Hemşehrimiz Turgut Özal'ı aramızdan ayrılışının 27. Yıldönümünde rahmet ve saygıyla anıyor, başta ailesi olmak üzere aziz milletimize ve tüm Malatyalı hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum. Rahmetli Turgut Özal gibi Malatyalı olmasından her zaman gurur duyduğumuz eski Milletvekillerimizden ve Belediye Başkanlarımızdan Hamit Fendoğlu'da, gönlündeki memleket ve bayrak sevdasıyla cesaretli bir siyasetçi ve devlet adamı olarak kentimize ve ülkemize hizmet etmiştir. 17 Nisan 1978 yılında evine gönderilen bombalı paketin patlaması sonrasında gelini ve iki torunuyla hayatını kaybeden eski Milletvekillerimizden ve eski Belediye Başkanlarımızdan Rahmetli Hamit Fendoğlu, cesur ve cesaretli yapısı ile hafızalarda yer edinmiştir. Hamit Fendoğlu ile gelini ve iki torununu 42.ölüm yıldönümünde rahmet ve saygıyla yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.



Başkan Güder'den Özal mesajı



Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder ise, Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın vefatının 27'nci yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Milletimize demokratik bir ses, bir nefes, özgürlük mihmandarı, Malatya'nın öz evladı, unutulmayan devlet adamı, Türkiye Cumhuriyetinin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 27. yılında rahmetle ve minnetle anıyoruz. Türk siyasi tarihinde eşine az rastlanır bir şekilde dört eğilimi tek çatı altına toplayan Turgut Özal, yeni bir çığır açmıştır. Yönünü millete dönen, modern Türkiye'nin temellerini atan, höşgörü, barışçıl, sabır timsali, hizmet adamı, gönül insanı olan merhum Özal, gelecek kuşaklara temiz bir siyasi miras bırakmıştır. İlkleri, bu ülkeye ve bu necip millete tattıran, bu toprakların cesaretli ve efsane lideri Cumhurbaşkanımız, hemşehrimiz, ülkemize ve Malatya'mıza yaptığı hayırlı hizmetlerle anılmaya devam edecektir. Çileli, zor siyasi bir mücadelenin sonunda Rahman-ı Rahime kavuşan Turgut Özal'ımızı vefatının 27. yılında tekrar anıyor, Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi.



Güder, 1978 yılında bombalı bir saldırı sonucu gelini ve iki torunu ile birlikte şehit edilen Malatya Belediyesi eski başkanlarından ve milletvekillerinden Hamit Fendoğlu'nın vefatının 42'nci yıldönümü dolayısıyla da yayımladığı mesajında, "Bugün aynı zamanda Malatya Belediyesi eski başkanlarından ve milletvekillerinden Hamit Fendoğlu'nun vefatının 42. yıldönümüdür. Milletin adamı, gönül insanı, görevi başında şehit edilen efsane Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu'nu şahadetinin 42. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz ve arıyoruz. Bundan 42 yıl önce gelini ve iki torunu ile birlikte bombalı bir saldırı sonucu vefat eden merhum Hamit Fendoğlu, Türk siyasetine mertliği ile damgasını vurmuş bir siyasetçiydi. Bombalı paketin evinde patlatılması ile şehit düşen Fendoğlu ailesi Malatya'nın yüreğinde silinmeyecek acı bir iz bırakmıştır. Asla bir araya gelemezler denilen 1980 öncesi ortamında, Türkiye siyasi tarihinin ilk Cumhur İttifakı'nın benimsendiği, üç partinin ortak adayı Hamit Fendoğlu'nun Malatya'da Belediye Başkanı seçilmesine tahammül edemeyen millet düşmanları çareyi barutun kokusunda aradılar. Mertliği, cesareti, halk adamı, gönül insanı olan efsane Başkan Şehit Hamit Fendoğlu'nu (Hamido), şahadetinin 42. yılında rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" diye konuştu. - MALATYA