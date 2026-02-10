Belediye Başkanlarına Suçlama - Son Dakika
Belediye Başkanlarına Suçlama

Belediye Başkanlarına Suçlama
10.02.2026 11:10
Belediye Başkanlarına Suçlama
200 sanığın yargılandığı davada, 7 belediye başkanının aralarında bulunduğu 24 tutuklu var.

Aziz İhsan Aktaş davası soruşturması kapsamında gerçekleştirilen soruşturma ve duruşmalar hız kesemeden devam ediyor. 5 Şubat'ta aralarında görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da bulunduğu 9 kişi tahliye edilmişti.

Bugün ise dokuzuncu duruşma devam ediyor. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Öte yandan dün görülen 8'inci duruşmada dikkat çeken bir savunma vardı. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş oldu. İş, Beşiktaş Belediyesi'nin mülkiyetindeki Özel Etiler Hastanesi'nin Aziz İhsan Aktaş'a değerinin 180 milyon lira altında satıldığı iddiasına ilişkin savunma yaptı. Hastane sürecinin satışından Rıza Akpolat ve Önder Gedik'in bilgisi olduğunu, satış sürecini kendisinin yönetmediğini ileri süren Ozan İş, süreci tutuklu sanık Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ile tutuksuz sanık ihale danışmanı Mustafa Mutlu'nun yönettiğini söyledi.

"AVUKATLARDAN BASKI GÖRDÜM"

İş, "Benden önce dinlenen bazı sanıklar benim savcılık tarafından baskıya uğradığım ve ifade verdiğim yönünde beyanda bulunmuşlardır. Vatan Emniyeti'ndeki hariç hepsini kendi irademle verdim. Peki orada kimden baskı gördüm? Rıza Akpolat'ın avukatlarından baskı gördüm. Özel müdafim huzurunda ifademi vereceğimi söylediğimde de Akpolat'ın avukatları onun kontrolünde konuşmam gerektiğini söyledi. Baskıyı sadece Akpolat'ın avukatlarından gördüğümü belirtmek isterim. Savcılık aşamasında etkin pişmanlıktan yararlanmadım. Savunma hakkım kapsamında belediyede yaşanan ve tarafımca bilinen bazı hususları açıkladım." savunmasını yaptı.

200 KİŞİ ŞÜPHELİ KONUMUNDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San. ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer alıyor.

Kaynak: AA

Belediye Başkanlarına Suçlama - Son Dakika

Belediye Başkanlarına Suçlama
