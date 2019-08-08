Son Dakika Haberleri: Belediye başkanlarından Rektör Kâzım Uysal'a nezaket ziyareti
Son Dakika Güncel Haber

Belediye başkanlarından Rektör Kâzım Uysal'a nezaket ziyareti

31 dakika önce

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler ve beraberindeki heyet Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Belediye başkanlarından Rektör Kâzım Uysal'a nezaket ziyareti, System.String[]
Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler ve beraberindeki heyet Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Üniversitenin Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Belediye Başkanları ve beraberindeki heyet Rektör Kazım Uysal'a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Rektör Uysal da Gediz ve Tavşanlı Belediye Başkanları ile beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA
Kazım Uysal, Tavşanlı, Rektör, Gediz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lüksemburg, esrarı tamamen yasallaştıran ilk Avrupa ülkesi olacak
Dolar son 4 ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum Tarihi Eminönü Balıkçısı vahşetinde, "Polis olay yerine geç geldi" iddiasına Emniyet'ten açıklama! Türkiye'nin olası Suriye operasyonu PKK'yı telaşlandırdı: DEAŞ'ı öne sürdüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 11:20:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye başkanlarından Rektör Kâzım Uysal'a nezaket ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]