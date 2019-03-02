Son Dakika Haberleri: Belediye Ekiplerinin Kar ve Buz Temizliği Devam Ediyor

Belediye Ekiplerinin Kar ve Buz Temizliği Devam Ediyor

1 saat önce

Ardahan Belediyesi ekiplerinin kar ve buz temizliği kesintisiz devam ediyor.

Belediye Ekiplerinin Kar ve Buz Temizliği Devam Ediyor, System.String[]
Ardahan Belediyesi ekiplerinin kar ve buz temizliği kesintisiz devam ediyor.

Belediye Başkanı Faruk Köksoy'un talimatıyla Ardahan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerinde itibaren kar yağışının meydana getirebileceği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve günlük yaşamın aksamaması için başta "ticari alanlar" Kongre Caddesi olmak üzere şehir genelinde çalışmalarını kesintisiz sürdürürken Zabıta Müdürlüğü de yol trafiğini kontrol ediyor.

Vatandaşlar karla mücadele çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirterek belediye ekiplerine teşekkür ettiler. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:15 Kaynak: İHA

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