Son Dakika Haberleri: Belediye Kütahyaspor'da teknik direktörlük görevine Polat Çetin getirildi
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Belediye Kütahyaspor'da teknik direktörlük görevine Polat Çetin getirildi

2 saat önce

Belediye Kütahyaspor'da 2019-2020 sezonu için Teknik Direktörlük görevine Polat Çetin'in getirildiği açıklandı.

Belediye Kütahyaspor'da teknik direktörlük görevine Polat Çetin getirildi, System.String[]
Belediye Kütahyaspor'da 2019-2020 sezonu için Teknik Direktörlük görevine Polat Çetin'in getirildiği açıklandı.

Belediye Kütahyaspor Yönetim Kurulundan konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Geçtiğimiz sezon grubumuzda şampiyonluk mücadelesi veren Aliağa Futbol A. Ş'nin teknik direktörlüğünü yapan Polat Çetin'e "hoş geldin" diyerek takımımızın şampiyonluk yolunda nice zaferler ve başarılar dileriz. Teknik Direktör Polat Çetin'in yardımcılıklarını Serkan Erçetin ve Yusuf Küçükakyüz yapacak. Kaleci Antrenörü olarak ise Turgay Can görev alacak. Bu arada görüşme halinde olup, prensipte anlaşmaya vardığımız futbolcu transferlerimiz teknik heyetimizin raporu doğrultusunda kesinleştiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Camiamıza hayırlı olsun" denildi.

"POLAT ÇETİN KİMDİR?"

1978 Uşak doğumlu olan Teknik Direktör Polat Çetin,1993 yılında Simav Eynalspor' da başladığı profesyonel futbolculuk hayatında stoper olarak Göztepe, Orhangazi Belediyespor, Turgutluspor, Bozüyükspor, Yalovaspor, Küçükköyspor ve Aliağa Gençlikspor formalarını giydi. 2013 yılında Turgutluspor'da antrenör olarak başladığı teknik adamlık kariyerinde, Bergama Belediyespor'da görev aldıktan sonra, son üç sezondur Aliağa Futbol A.Ş'yi çalıştırdı. - KÜTAHYA
KÜTAHYASPOR, Futbol, Aliağa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 07:16 Kaynak: İHA
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