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Belediye Meclisinde "Lütfü Türkkan" tartışması! - Son Dakika

Belediye Meclisinde "Lütfü Türkkan" tartışması!

09.11.2021 09:02

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı birinci birleşiminde Bingöl'de şehit yakınına küfrettiği için istifa eden Lütfü Türkkan gündeme geldi. AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, Yavaş'ın şehit yakınına sahip çıkmadığını belirtip "Şehit yakınlarımızın Selahattin Demirtaş'ın eşi kadar değeri yok mu? Niçin bir açıklama yapmadınız?" dedi. Mansur Yavaş ise "Türkkan'ın sarf etmiş olduğu sözler asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda sosyal mesafe kuralı gözetilerek gerçekleştirilen ve belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı yayımlanan toplantıda, çeşitli konularda verilen soru önergeleri okundu.

"ŞEHİT BACILARININ DEMİRTAŞ'IN EŞİ KADAR DEĞERİ YOK MU?"

Söz alan AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, Yavaş'ın siyasi geçmişinin Türk milliyetçiliğine dayandığına işaret ederek, "Şehit ailelerine sahip çıkan iki satırlık bir twitinizi görmedim. Bakın Sayın Başkanım daha önce terör örgütü PKK destekçisi Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik olarak kadın hakları çerçevesinde sahip çıkan bir tweet'iniz oldu. Bu şehit yakınlarımızın annelerinin bacılarının Selahattin Demirtaş'ın eşi kadar değeri yok mu? Niçin bir açıklama yapmadınız?" diye konuştu.

KINAMA ÇAĞRISI YAPTILAR

Yavaş'a açıklama yapmaması halinde 30 bin şehidin, MHP kurucusu Alpaslan Türkeş'in ve BBP kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu'nun kemiklerinin sızlayacağını ifade eden Burhan, Yavaş'a Bingöl'de şehit yakınına küfrettiği için İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan'ı kınaması için çağrıda bulundu.

"TÜRKKAN'IN SÖZLERİ KABUL EDİLEMEZ"

Burhan'ın çağrısına cevap veren Yavaş, sorulara hazırlıklı olduğunu belirterek, bir açıklama hazırladığını kaydetti.

Yavaş, "Bir şehit yakınına Lütfü Türkkan'ın sarf etmiş olduğu sözler asla kabul edilemez." ifadesini kullanarak, İYİ Partinin koruma duygusuyla hareket etmediğini Türkkan'ı görevden alarak gerekeni yaptığını aktardı. Olayın ilk olduğu andan Türkkan'ın yaptığı ilk açıklamayla olayı inkar ettiğini ardından ikinci bir açıklama yaparak özür dilediğini anımsatan Yavaş, Millet İttifakı'nın bir belediye başkanı olarak, partinin ve genel başkanının tavrını desteklediğini söyledi.

Yavaş, "Bizleri son derece rahatsız eden, bu hareketin gerekli şekilde cezalandırılmasından da ayrıca memnunum. (Ceza) Yeter mi, yetmez mi sonuçta parti kendisi karar verecek. Zaten aksi durum, kendimizi, tutturduğumuz ve halkımız tarafından karşılık gören nezaketli çizgimizi inkar etmek olurdu. İYİ Partinin Genel Merkezi, gerekli hassasiyeti 'göstermemiş' olsaydı ve biz de bu duruma 'tepkisiz' kalsaydık, hiç şüphe yok ki bizler de eleştirilmeyi hak ederdik…" değerlendirmesinde bulundu.

"KİMSENİN ŞEHİT YAKININI İNCİTME HAKKI OLAMAZ"

Şehitlerin ölümsüz ve mukaddes olduğunu vurgulayan Yavaş, şehitlerin emanetlerini en değerli varlıklar olarak gördüğüne işaret etti. Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiç kimsenin, hangi gerekçeyle olursa olsun, bir şehit yakınına sövme, onu incitme hakkı olamaz. Bu gerçeği hepimiz kabul etmekle birlikte, gönül isterdi ki, şehit yakını olarak kendini ifade eden o şahsın sosyal medyada çıkan önceki paylaşımlarına da tepki gösterilseydi. Siyaseten yan yana olmasak bile herhangi bir kadına sırf kadınlığı üzerinden, cinsiyetçi yaklaşımla hakaret ve tehdit geldiğinde, insanlığımızın ortak vicdanıyla karşı çıkmalıyız.

Dün Başak Demirtaş'a kadın kimliği üzerinden yapılan ahlak dışı saldırıyı nasıl kınamış ve kadına yönelik her türlü saldırının karşısında olduğumuzu ifade etmişsek, bugün Meral Akşener hanımefendiye yönelik ahlak dışı saldırılarda da siyaset üstü düşünmek ve tavır koymak her bireyin görevi olmalıdır. İki olay arasındaki farkı da şöyle izah edeyim. Birisi sağ ve kendince siyaset yapan iki şahsa karşı yapılan cinsiyetçi küfürlerdir. Bir diğeri vefat etmiş şehit olmuş birisinin arkasından yapılan galiz küfürdür. Yani onun sadece ruhu muazzep olmaktadır. Milletimiz de elbette bundan derin üzüntü duymuştur. Bence burada hepimiz kendimizi bir oto kontrolden geçirelim, bu konuda ne kadar çifte standarttan uzak ve günahsız olduğumuzu objektif değerlendirelim."

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse de olayın üzerinden günler geçmesinden sonra Yavaş'ın yaptığı açıklamanın içerik açısından problemli sonuç olarak iyi olduğunu ifade etti.

Yavaş'ı "şehit ailesine yapılan saldırıyı ve küfrü konuşmak yerine siyaset yaptığı" için eleştiren Köse, "Maalesef şehit aileleri üzerinden yine başka bir istismar oluştu. Şehit ailelerine ve şehitlerimize bugüne kadar gösterdiğimiz hassasiyeti tüm Türk milleti biliyor. Bundan sonra da aynı hassasiyete devam edeceğiz. " ifadelerini kullandı.

Açıklamalarından ardından Yavaş, gündemdeki maddeleri oylamaya sundu.

Belediye Meclisinde Lütfü Türkkan tartışması!

Selahattin Demirtaş, Lütfü Türkkan, Bingöl, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belediye Meclisinde 'Lütfü Türkkan' tartışması! - Son Dakika


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