Belediye nohut ekti mahsul ihtiyaç sahipleri ile paylaşılacak - Son Dakika

Bu tarım arazilerinden 66 dekarlık alana nohut eken belediye, elde edeceği mahsulü ise Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un talimatı ile Halk Market ve Aşevi aracılığı ile ihtiyaç sahipleri ile paylaşacak.

Odunpazarı Belediyesi, daha önce Türkmentokat, İmişehir, Akpınar, Aşağıçağlan, Yukarıçağlan, Gümele, Doğankaya, Ağapınar ve Kalkanlı mahallelerinde bulunan 650 dekarlık alana Tarım ve Kredi Kooperatifi ile yapılan anlaşma neticesinde tohumluk arpa ekimi yapmıştı. Bu alanda ilaçlama ve gübreleme çalışmaları yapan Odunpazarı Belediyesi, toplam alandan geriye kalan 66 dekarlık alana ise nohut ekti. Toplam alandan kalan, Aşağılıca, Lütfiye, Avdan, Kargın, Uluçayır, Kıravdan, Kireç, Yörük Kırka, Yassıhüyük, Çavlum mahallerinde bulunan 100 dekarlık araziye ise Odunpazarı A.Ş. tarafından yulaf ve arpa ekildi.

ÜRETİLEN NOHUTLAR İHTİYAÇ SAHİPLERİ İLE PAYLAŞILACAK

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan yetkililer, Türkiye'de tarıma yönelik sübvansiyon ve desteklerin kademeli bir şekilde azaltılarak kaldırılmasının yerli üretimi, dolayısıyla da

üreticiyi olumsuz etkilediğini ifade etti. Eskişehir'in tarihsel olarak bir 'tarım kenti' geçmişi ve kültürüne sahip olduğunu belirten yetkililer, Odunpazarı Belediyesi'nin öz kaynaklarını kullanarak boş olan verimli tarım arazilerini yeniden ekonomiye kazandırmayı hedeflediğini kaydetti. Üretilen nohutların Başkan Kazım Kurt'un talimatı ile Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı Aşevi ve Halk Market'te ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak verileceğini de söyleyen yetkililer, çalışmalarının devam edeceğini belirtti.