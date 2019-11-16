Son Dakika Haberleri: Belediye otobüslerinde dezenfekte mesaisi
Son Dakika Güncel Belediye otobüslerinde dezenfekte mesaisi - Son Dakika

Belediye otobüslerinde dezenfekte mesaisi

6 saat önce

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde toplu taşıma hizmeti veren otobüslerin iç ve dış temizlikleri her gün rutin olarak yapılırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun talimatı ile tüm otobüsler 15 günde bir ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.

Belediye otobüslerinde dezenfekte mesaisi, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde toplu taşıma hizmeti veren otobüslerin iç ve dış temizlikleri her gün rutin olarak yapılırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun talimatı ile tüm otobüsler 15 günde bir ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.


Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Başkan Zorluoğlu, toplum sağlığının korunmasına her alanda özel önem verdiklerini söyledi. Ortak kullanım alanlarında rutin temizlik yapılmasının yeterli olmayacağını kaydeden Zorluoğlu, "Artık tüm otobüslerimizi ayda iki kez ilaçlayarak dezenfekte ediyoruz. Böylece otobüslerimizde halk sağlığı aleyhine oluşabilecek durumları ortadan kaldırıyoruz" dedi.


Büyükşehir Belediyesi bünyesine 20 adet daha yeni otobüs alarak halkın hizmetine sunacaklarını ifade eden Başkan Zorluoğlu, "Yakın zamanda otobüs filomuza 20 yeni otobüs daha ekleyeceğiz. Böylece bu alanda halkımızın taleplerine önemli ölçüde cevap vererek toplu taşıma hizmetimizde konfor ve kalite artışı sağlayacağız. Yeni otobüslerimiz çevreye duyarlı ve engelli vatandaşlarımıza uyumlu olacaktır" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Siyanür cinnetinde babanın mektubunda adı geçen 3 kişiye soruşturma
Engelli öğrenciye tekme tokat dayak atmıştı; kendisini böyle savundu: Yapmış olduğu şeyin hata olduğunu anlayabilmesi için spordan men ettim Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 8'i ağır 45 yaralı Son Dakika: Karaköy'de başörtülü kıza saldıran kadın tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 18:44:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye otobüslerinde dezenfekte mesaisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]