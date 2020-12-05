Belediye personeli, koronavirüsten yaşamını yitirdi - Son Dakika

Belediye personeli, koronavirüsten yaşamını yitirdi
05.12.2020 11:54
EDİRNE'nin Keşan İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli şoför Serkan Yıldırım (44), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
EDİRNE'nin Keşan İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli şoför Serkan Yıldırım (44), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Keşan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Serkan Yıldırım'a, 10 gün önce koronavirüs teşhisi konuldu. Tedavisi evinde süren Yıldırım, durumunun ağırlaşması üzerine Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Serkan Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yıldırım'ın cenazesi, bugün ilçeye bağlı Büyükdoğanca köyünde toprağa verildi.
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