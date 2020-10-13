Belediye, Türkan Şoray'ın filminden esinlenerek 'gecekondu' inşa etti - Son Dakika

ANTALYA'da bir dönem en fazla gecekondunun yer aldığı Kepez ilçesinde, belediye Dokuma Park'ın içerisine 'gecekondu' inşa etti. Türkan Şoray'ın oynadığı 'Sultan' filminden esinlenilerek inşa edilen gecekondu, müze olarak kullanılacak.

Kepez Belediyesi, Türk Sineması'nın sultanı Türkan Şoray'ın başrolünde yer aldığı 'Sultan' filminden esinlenilerek gecekondu inşa etti. Tasarımını mimarların yaptığı, inşaatını belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği gecekondu, Dokuma Park'ın içerisine inşa edildi. Etnografik özelliklere göre tasarlanan gecekonduya konulan eski eşyalar sayesinde ziyaretçiler geçmişe yolculuk yapacak.