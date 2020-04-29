Belediyeden sosyal medya hesaplarından ramazan programı - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesaplarından yayımlanan programlarla ramazan boyunca evlere konuk oluyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Gönüllü Kuruluşlar Koordinatörlüğü, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Gaziantep Kalesi eteklerinde iftar öncesi Mehmet Açıkgöz'ün sunumuyla "Ramazan Söyleşileri" adlı program düzenliyor.

Drone çekimleri ve şehir görüntülerinin eşlik ettiği program, her gün 18.00'de başlayarak iftara kadar sürüyor.

İftarın ardından da Eğitim ve Gönüllü Kuruluşlar Koordinatörü Muzaffer Ceylan, Hazreti Peygamber'in hayatından örnekler ile sahabelerden kesitler sunuyor.

Bir ay boyunca devam edecek yayınlarda ödüllü sorularla izleyiciler de programlara katılacak. Bütün programları izleyen 100 izleyiciye Rumkale feribot turu, 50 izleyiciye hadis kitabı seti hediye edilecek.

Ayrıca her gün programlarda sorulan ödüllü sorularla 3 izleyiciye kitap verilecek.