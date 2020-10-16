Belediyeler tarımda iş birliği yapacak - Son Dakika

Belediyeler tarımda iş birliği yapacak

16.10.2020 16:53
Belediyeler tarımda iş birliği yapacak, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın, belediyeler arasındaki iş birliğini geliştirmek ve koordinasyonu artırmak maksadıyla Nilüfer Belediyesi'ni ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın, belediyeler arasındaki iş birliğini geliştirmek ve koordinasyonu artırmak maksadıyla Nilüfer Belediyesi'ni ziyaret etti. Günaydın, Nilüfer Belediyesi'nin kırsal alanda gerçekleştirilen tarım faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Gökhan Günaydın ve beraberindeki ekibi ağırladı. Ziyaretine, Nilüfer Belediyesi'nin Ürünlü Mahallesi'nde hayata geçirdiği Küçük Ölçekli Kent Bostanları'yla başlayan Gökhan Günaydın, burada yapılan çalışmaları yerinde gördü. Şehirteki pazar yerlerinden toplanan sebze-meyve atıklarının çeşitli işlemlerden geçirilerek organik gübreye dönüştürüldüğü Kompost Ünitesi'ni de inceleyen Gökhan Günaydın, ardından Halk Evi'nde Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile bir araya geldi.

Halk Evi'ndeki buluşmada Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Zerrin Güleş ile Kırsal Alan Koordinatörü Arca Atay, Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) ile Nilüfer Belediyesi'nin kırsal alanda gerçekleştirdiği tarıma ve çiftçiye yönelik çalışmaları kapsayan sunum yaptı.

Nilüfer Belediyesi'ni, yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik eden Gökhan Günaydın, "Biz, bütün bu çalışmalar için İstanbul'da bir karşılık oluşturacağız. Önümüzdeki yıllar bu iş birliğimizi geliştireceğimize inanıyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları da paylaşan Günaydın, "Maksadımız İstanbul'un birçok noktasında açılacak Halk Marketler'de sadece İstanbul'un değil, Anadolu'nun kooperatif ürünlerini de İstanbul halkıyla buluşturmak. Hedefimiz, hiç şüphesiz İstanbul'un kentiyle kırsalı arasında dayanışmayı ve Anadolu ile bu çerçevede bağlantısının kurulmasını sağlamak" diye konuştu.

NİLKOOP aracılığıyla şehrin kırsal bölgelerinde üretilen ürünleri ve Anadolu'daki kooperatif ürünlerini Nilüfer'deki tüketiciyle buluşturacaklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, "Bu kapsamda çalışmalarımız sürüyor. Bunun yanında Nilüfer'deki kadın dernekleriyle de iş birliği içindeyiz. Ayrıca diğer belediyelerle de ortak çalışmalara imza atmak üzereyiz. Bu konuda her türlü iş birliğine hazırız. Kırsal alana ve üreticiye dokunmamız lazım. Oradaki insanların iş gücünü ve gelirini artıracak projeler üretmeliyiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Belediyeler tarımda iş birliği yapacak
Belediyeler tarımda iş birliği yapacak
Belediyeler tarımda iş birliği yapacak
Belediyeler tarımda iş birliği yapacak

Cumhuriyet Halk Partisi, nilüfer belediyesi, CHP Parti Meclisi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belediyeler tarımda iş birliği yapacak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Oyunseverlerin merakla beklediği açıklama geldi! İşte PlayStation 5'in Türkiye fiyatı Türkiye S-400'lerin fitilini ateşledi iddiası! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor Yılan, kendisini kurtaran kadını az kalsın öldürüyordu Esenlerde bir şahıs, tartıştığı ortağının iş yerini bombalattı Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü adamı öldürüp cesedi molozların altına sakladı Trafik ışıklarında cam silen çocuğunun kafasının üzerinden kamyon tekerleği geçti Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi
Savaşta umduğunu bulamayan Paşinyan, Karabağ'ın bağımsızlığının tanınması için Avrupa'daki Ermenilere sığındı Savaşta umduğunu bulamayan Paşinyan, Karabağ'ın bağımsızlığının tanınması için Avrupa'daki Ermenilere sığındı         
17:09
Aliyev, Karabağ'daki kirli tezgahı deşifre etti: Öldürülen askerler arasında Kanada ve Lübnan pasaportlu kişiler var Aliyev, Karabağ'daki kirli tezgahı deşifre etti: Öldürülen askerler arasında Kanada ve Lübnan pasaportlu kişiler var         
16:46
Görenler dönüp bir daha bakıyor! Yüzen saray Bodrum'a demir attı Görenler dönüp bir daha bakıyor! Yüzen saray Bodrum'a demir attı         
16:14
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı         
15:36
Son Dakika: Vergi ve SGK borçlarına yapılandırma geliyor Son Dakika: Vergi ve SGK borçlarına yapılandırma geliyor         
15:13
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
14:30
Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür         
13:59
Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi         
13:09
Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı         
12:08
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu         
11:35
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü         
11:24
Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu         
11:01
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti         
10:37
Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi         
09:35
Kümesine giren köpeği çocukların gözü önünde sopa ile dövdü! O anlar kamerada Kümesine giren köpeği çocukların gözü önünde sopa ile dövdü! O anlar kamerada         
09:21
Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik         
20:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 17:30:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediyeler tarımda iş birliği yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei