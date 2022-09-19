Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından halkın kullanımı amacıyla ücretli olarak kiralanan bisikletler zaman zaman çalınıyor ve hasara uğruyor. İzmit'teki Seka Park alanında dün gece, kimliği belirsiz 2 kişi, 3 bisikleti çaldı. Kameralara yansıyan görüntülerde, alana gelen 2 kişinin kilitli olan bisikletleri arkasından sağa sola zorlayarak yerinden çıkardığı, çalıp uzaklaşma anı yer aldı.

Kaynak: DHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Belediyenin bisikletlerinin çalınma anı kamerada - Son Dakika

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