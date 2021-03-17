Belediyenin tarihi ramazan topu müzede sergilenecek - Son Dakika

Belediyenin tarihi ramazan topu müzede sergilenecek

17.03.2021 17:29
Belediyenin tarihi ramazan topu müzede sergilenecek, System.String[]

ÇANAKKALE'de Osmanlı döneminden kalan ve cumhuriyetin ilk yıllarında ramazan topu olarak kullanılan eser, Edremit Belediyesi tarafından Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi'ne teslim edildi.

ÇANAKKALE'de Osmanlı döneminden kalan ve cumhuriyetin ilk yıllarında ramazan topu olarak kullanılan eser, Edremit Belediyesi tarafından Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi'ne teslim edildi. Bakımı ve onarımı yapıldıktan sonra bir dönem tarihine tanıklık eden top müzede sergilenecek.

Edremit Belediyesi, ilçenin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmak adına, Osmanlı döneminde çeşitli savaşlarda kullanılan bir topu, Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi'ne teslim etti. Uzun yıllar ramazanda iftar saatini bildirmek için kullanılan ve 'Ramaz Topu' olarak bilinen top daha sonra bir depoda kaderine terk edildi. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın talimatıyla bulunduğu depodan çıkartılan topun bakım ve onarımının ardından ziyarete açılacağı bildirildi.

ROMANLARA KONU OLDUEdremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Sözcüsü Tayfun Canlı, topun tarihi hakkında ayrıntılı bilgi toplamaya başladıklarını belirterek asıl ününü cumhuriyet döneminde kazandığını söyledi. Canlı, " Sabahattin Ali'nin 'Kuyucaklı Yusuf' ve Edremitli yazar Fatma Bölek Gürel'in 'Ölmez Ağacının Evi' romanına konu olan 'Ramazan Topu' bakımı yapıldıktan sonra müzede, kentin kültürel değerleri arasında yerini alacak. Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan öncülüğünde Edremit'in tarihinde yer etmiş manevi değerlere sahip çıkıyoruz. Top, bundan sonraki dönemde de kentin yaşayan hafızası olarak sergilenecek" dedi.KENTİN ORTAK HAFIZASI MÜZEDEEdremit Belediyesi Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi Sorumlusu Cumhur Dokur ise, topun kentin ortak hafızasında önemli bir yeri olduğunu ifade etti. Yaptıkları araştırmaya göre  1811'de Almanya'da kurulan Friedrich Krup firmasının ürettiği ilk toplardan olduğunu söyleyen Dokur şunları anlattı:

"Bu topları, tarihte daha çok Alman, Avusturya- Macaristan ve Osmanlı ordusu  kullandı. Ancak uzun yıllar Edremit'in kent hafızasında yerini almış olan tarihi bir toptur. Edremit'te Çanakkale ve Kuvai Milliye kahramanlarını sembolize eder. Cumhuriyet döneminde ise bir şehir rengi olarak iftarlar, bu topun patlamasıyla açılırdı. Şehrin kurtuluş günü 9 Eylül'de ise halka teşhir edilirdi. Topun tarihi ve kullanıldığı alanlarla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak Osmanlı döneminden kaldığı çok belli. Topun üzerinde Osmanlıca envanter kayıtları bulunuyor. Tarihimizin ve şehitlerimizin anısına biz de topa gereken değeri verip, artık müzede sergileyeceğiz."


- Balıkesir
Belediyenin tarihi ramazan topu müzede sergilenecek
Belediyenin tarihi ramazan topu müzede sergilenecek
Belediyenin tarihi ramazan topu müzede sergilenecek
Belediyenin tarihi ramazan topu müzede sergilenecek

Edremit Belediyesi, Osmanlı, Ramazan, Edremit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Belediyenin tarihi ramazan topu müzede sergilenecek - Son Dakika


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