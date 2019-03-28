Belediyenin Toplu Konut Projesine Arazi Sahiplerinden Yeşil Işık

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın Yazısöğüt bölgesinde yapacağı toplu konut projesine çoğunluğu Büyük Hacılar Köyü'nde yaşayan arazi sahipleri yeşil ışık yaktı.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın Yazısöğüt bölgesinde yapacağı toplu konut projesine çoğunluğu Büyük Hacılar Köyü'nde yaşayan arazi sahipleri yeşil ışık yaktı. Başkan Günaydın'ı köye davet eden arazi sahipleri, "Biz hem tarlalarımızın değerlendirilmesini hem de evi olmayanların ev sahibi olmasını istiyoruz. Bu yüzden Başkana güveniyoruz destek veriyoruz" dediler.



Isparta Belediyesi'nin meclis kararıyla toplu konut alanı ilan ettiği Yazısöğüt köyünde arazileri bulunan vatandaşlar proje için destek kararı aldılar. Çoğunluğu Büyük Hacılar köyünde bulunan arazi sahipleri önceki gün Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ı köylerine davet ettiler. Başkan Günaydın'ı köylerinde misafir eden arazi sahipleri, projenin detaylarını dinleyip destek olma kararı aldı.



Günaydın: "Toplu konutu ısparta'ya kazandıracağım"



Yıllarca iktidar milletvekillerinin toplu konutla ilgili kendisini oyaladığını ve zaman kaybettirdiğini söyleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, "Artık inanmıyorum, güvenmiyorum. Kimseyi de beklemiyorum. Meclisten kararımı aldım. ve Isparta'da dar gelirliye, emekliye, çalışana toplu konut yapacağım. Dördüncü dönemimde Isparta'da toplu konutlar yükselecek. Söz verdim ve yapacağım göreceksiniz" diye konuştu.



"Yerini bilerek gizli tuttum"



Köy kıraathanesinde toplu konut projesinin detaylarını anlatan Başkan Günaydın, "Evet buranın yerini bilerek gizli tuttum. Hatta bu projeyi yürütecek memurlarımdan dahi gizledim. Çünkü duyulursa emlakçılar gelir tarlalarınızı yok parasına alıp geçerlerdi" diye konuştu.



"Açıklar açıklamaz engel olmaya kalktılar"



Isparta Belediyesinin toplu konut projesinden rahatsız olanların yine engelci tutumlar sergilemeye başladığını söyleyen Başkan Günaydın, "3-5 kişiyi ayartıp açıklama yaptırmışlar. Hemen çamur atmaya başladılar. Ama başaramayacaklar" dedi.



Arazi sahiplerinden destek açıklaması



Daha sonra tarlalarına toplu konut projesi uygulanacak olan köy halkı konuştu. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'a teşekkür eden köy halkı, "Biz ona güveniyoruz. Kimsenin hakkını yerde bırakmaz. Yapacağım dediyse yapar. Bizler arazi sahipleri olarak hem arazilerimizin değerinde satılması hem de fakir fukaranın ev sahibi olmasından yanayız. Binlerce insan müracaatta bulunmuş. Bu araziler bizlere atalarımızdan kaldı. Ancak günün değişen şartları böyle bir projeyi doğurdu. Bizler de köylüler olarak üzerimize düşeni yapmak istiyoruz" diye konuştular. - ISPARTA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erdoğan Genç Kalma Sırrını Açıkladı: Sigara ve Alkol İçmem, Uykuma Dikkat Ederim

Kemal Kılıçdaroğlu, Resmi Hesabından Paylaşıp "Fotomontaj" Dedi

Erdoğan'dan 1 Nisan Mesajı: GBT'leri Hazır, Adım Atacağız

Suriye'nin Halep Kentine Düzenlenen Saldırıların Arkasında İsrail'in Olduğu Ortaya Çıktı