Son Dakika Haberleri: Belediyeye girmek isteyen HDP'li vekile polis izin vermedi
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Belediyeye girmek isteyen HDP'li vekile polis izin vermedi

6 saat önce

HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik'in gözaltına alınmasından sonra belediye binasına gelerek içeri girmek isteyen HDP Milletvekili Ayşe Sürücü'ye polis izin vermedi.

Belediyeye girmek isteyen HDP'li vekile polis izin vermedi, System.String[]

HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik'in gözaltına alınmasından sonra belediye binasına gelerek içeri girmek isteyen HDP Milletvekili Ayşe Sürücü'ye polis izin vermedi.


HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik'in gözaltına alınmasının ardından belediye binasında arama yapan polisler binaya giriş çıkışı yasakladı. Belediye binasının önüne gelen HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, polis barikatını geçip belediye binasına girmek istedi. Polis, Sürücü'nün içeriye girmesine izin vermeyince kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis, Sürücü ve yanındakilerin belediye önünden ayrılmasını istedi. Ayşe Sürücü bölgeden ayrılmamakta ısrar edince polis tarafından uzaklaştırıldı. - ŞANLIURFA

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Hatice Çevik, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:23 Kaynak: İHA
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