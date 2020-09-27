Belhanda'dan transfer iddialarına dikkat çeken yanıt: Şimdilik Galatasaray'dayım - Son Dakika

Belhanda'dan transfer iddialarına dikkat çeken yanıt: Şimdilik Galatasaray'dayım

Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekmeyi sürdüren Younes Belhanda, 0-0 biten Fenerbahçe derbisinin ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı. "Şimdilik Galatasaray'dayım" diyen Faslı oyuncu, buna karşın transferi için açık kapı bıraktı.

Galatasaraylı futbolcu Belhanda, Fenerbahçe ile oynadıkları ve 0-0 berabere biten maçı değerlendirdi.

Yoğun fikstürün altını çizen Belhanda, "3 gün önce son maçımızı oynadık, biraz da yorgun bir şekilde geldik. Onlar böyle bir şey yapmadı, o avantajla sahaya çıktılar" dedi.

Transfer sorularıyla alakalı Belhanda, "Şimdilik Galatasaray'dayım. Elimden gelen tüm mücadeleyi Galatasaray adına yapıyorum. Daha sonra neler olur bilmiyorum" şeklinde konuştu.

ARDA TURAN: BU TAKIM ŞAMPİYON OLUR

Alpaslan Dikmen'i anarak sözlerine başlayan Arda Turan, "Alpaslan Dikmen'i, sevgili Galatasaraylı Alpaslan Ağabey'i analım. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok büyük Galatasaraylıydı" dedi.

Fenerbahçe derbisine bir Galatasaray kaptanı olarak çıkmak çok mutluluk verici. Maçtan önce bizim çok iyi, Fenerbahçe'nin de kötü olduğuna yönelik yorumlar vardı. Biz iyi durumdayız ama Fenerbahçe kötü durumda değil. Bu zeminler, futbolcuyu çok etkiliyor. Biz oyunumuzdan, pas oyunundan vazgeçmemeye çalıştık. Fenerbahçe duran toplarla geldi ama sanırım pozisyonları yoktu. Bence derbinin hakkı beraberlikti, herkese kötü bir futbol seyrettirdik, üzgünüm. Bugün kazanamadık ancak Galatasaray taraftarı üzülmesin, bu takım çok iyi takım ve şampiyon olabilecek takım" şeklinde konuştu.

Fatih Terim'e yardımcı olmak için Galatasaray'da olduğunu ifade eden Arda, "Sosyal medyadaki insanların görsel anlamda isteklerini yapmaya çalışırsam 60-70 dakika kondisyonum var ama futbolun doğrularını yapmak için 120 dakikalık kondisyona sahibim. Ben hocanın direktifleri için oynuyorum. Fatih hocanın yıllar içerisinde futbolu nasıl geliştirdiğini görüyorum ve ona yardımcı olmak için de elimden geleni yapacağım" dedi.

LINNES: KENDİ OYUNUMUZU OYNAYAMADIK

Takım olarak zor bir maç çıkarttıklarını ifade eden Linnes de, "Benim için önemli olan ilk 11'de şans bulmak, sağ bek-sol bek fark etmez. Bugün sol bekte oynadım. Bizim için zor bir maç oldu. Bugüne kadar sergilediğimiz mantaliteyi sahaya yansıtamadık, kendi oyunumuzu oynayamadık. Yine de liderliğimizi sürdürüyoruz." dedi.

Belhanda'dan transfer iddialarına dikkat çeken yanıt: Şimdilik Galatasaray'dayım

Younes Belhanda, Galatasaray, Fenerbahçe, Transfer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 21:34

Son Dakika Spor Belhanda'dan transfer iddialarına dikkat çeken yanıt: Şimdilik Galatasaray'dayım - Son Dakika Spor

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