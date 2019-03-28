Belkıs Akkale'den Muhteşem Bahar Konseri
29 dakika önce
Türkiye'nin ilk akla gelen Türk Halk Müziği sanatçılarından Belkıs Akkale ve şefliğini yaptığı Bakırköy Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu muhteşem bir bahar konseri verdi.
Bakırköy Belediyesi Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konseri salonu tamamen dolduran Bakırköylülerinyanı sıra Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu da izledi.
Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu ayrıca Belkıs Akkale'nin daveti üzerine sahneye çıkarak bazı türkülere de eşlik etti.
Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğluyaptığı konuşmada Belkıs Akkale'nin Türk Halk Müziği'nin geniş kitleler tarafından sevilmesinde çok önemli bir rol oynadığını ifade ederek şunları söyledi: "Tüm yapıtlarında sevgiyi, barışı, özveriyi işleyerek toplum değerlerini, kültürünü koruma mücadelesi veren Türk Halk Müziğimizin değerli sanatçısı Belkıs Akkale, Türk Halk Müziğinin geniş kitlelere yayılmasını ve sevilmesini sağlamıştır. Ayrıca Bakırköy Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun şefliğini yaparak bizleri de onurlandırmaktadır. 45 yıldır sahnelerde olan Belkıs Akkale'ye bundan sonraki sanat yaşamında da başarılarının devamını diliyorum."
Belkıs Akkale ve yaklaşık 100 kişiden oluşan Bakırköy Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Türkiye'nin her yöresinden derledikleri türküleri salondaki binlerce Bakırköylü ile seslendirerek, türküseverlere unutamayacakları bir gece yaşattı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:06 Kaynak: Bültenler
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