Bellona Basketbol'da en çok forma giyenler - Son Dakika
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Bellona Basketbol'da en çok forma giyenler

21.04.2022 17:12
Bellona Basketbol'da en çok forma giyenler

Bellona Kayseri Basketbol takımında 26 hafta sonunda en çok forma giyen Zeynep Öykü Kalbisağde oldu.

Bellona Kayseri Basketbol takımında 26 hafta sonunda en çok forma giyen Zeynep Öykü Kalbisağde oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, ligde oynadığı 26 maçta 7 galibiyet ve 19 mağlubiyet aldı. Topladığı 33 puanla 12.sırada yer alan Sarı Kırmızılı takımda en çok forma giyen isim 26 haftanın tamamında forma giyene Zeynep Öykü Kalbisağde oldu.

Bellona Kayseri Basketbol takımında hangi oyuncu kaç maç oynadı:

Zeynep Öykü Kalbisağde: 26 maç

Egle Sventoraite: 25 maç

Meltem Topaloğlu: 25 maç

Brooque Williams: 24 maç

Sevgi Tonguç: 24 maç

Gizem Tüzün: 24 maç

Helin Boybeyi: 23 maç

Farhiya Abdi: 18 maç

Dilara Tongar: 14 maç

Sheylanı Marie Peddy: 12 maç

Destiny Slocum: 11 maç

Gökçe Doğan: 10 maç

Ece Su Dinçer: 3 maç

Derin Yaya: 3 maç

Renata Brezinova: 2 maç

İlayda Derman: 1 maç

(Yüksel Yıkılmaz-İHA)

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Kaynak: İHA

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