Bellona Kayseri Basketbol sezonu açıyor

Bellona Kayseri Basketbol takımı 17 Ağustos'ta sezonu açıyor.

Bellona Kayseri Basketbol takımı 17 Ağustos'ta sezonu açıyor. Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol yeni sezon çalışmaları için geri sayıma başladı. 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü Kayseri'de bir araya gelecek olan Bellona Kayseri Basketbol takımı yeni sezon hazırlıklarına Coach Ayhan Avcı nezaretinde başlayacak. Kadroya katılan yeni transferlerin ise önümüzdeki hafta içi Kayseri'ye gelmesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar ilk olarak sağlık kontrolünden geçecek. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 02:26

Kaynak: İHA

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