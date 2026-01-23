Belözoğlu: Maçın Hakkı Beraberlikti

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Emre Belözoğlu, maçtaki oyunun hakkının beraberlik olduğunu söyledi.

Belözoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor'u tebrik ederek, "Yapmamız gereken net bir şekilde onların topa sahip olduğu kısımda karşı planları uygulamaktı. Bence takım bunu çok fazlasıyla iyi yaptı." dedi.

"Bugün bu maçın hakkı, büyük fotoğrafta, çok detaylarına girmeden, en kötü beraberlikti." ifadesini kullanan Belözoğlu, "Mükemmel bir mücadele olmasına rağmen bir o kadar da çok kötü bir hakem performansı. Türk futbolu adına bence çok büyük bir problem. Özellikle bu hakemlerin niyetlerini okumak istemiyorum ama istediğine kırmızı kart istediğinde kırmızı kart göstermeme gibi bir durum da var. Oyunun genel hatlarıyla değerlendirildiğinde bence en kötü hakkı beraberlikti. Oyuncularımı tebrik ederim, İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Biran önce kazanmak adına mücadele etmeye çalışacağız." diye konuştu.