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Ben Fero, Bursa'da dinleyicilerini coşturdu
6 saat önce
RAP müzik şarkıcısı Ben Fero, Bursa'da dinleyicileriyle buluştu.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:23 Kaynak: DHA
RAP müzik şarkıcısı Ben Fero, Bursa'da dinleyicileriyle buluştu. Yüksek ritimli konserde Bursalılar doyasıya eğlendi.
Rap müziğinin sevilen isimlerinden Ben Fero, Bursa'da hayranlarıyla buluştu. 2018 yazında 'Mahallemiz Esmer' başlıklı ilk teklisiyle tanınan Ben Fero için mekanı dolduran Bursalılar, konser saatinin öncesinde yerlerini aldı. Bir saati aşkın süre sahnede kalan Ben Fero, 'Demet Akalın', 'Biladerim İçin' gibi popüler şarkılarını da seslendirdi. Yaklaşık bin 200 Bursalı, konser boyunca şarkılara eşlik ederken, doyasıya eğlenerek keyifli bir gece geçirdi. Dinleyicileriyle şarkı aralarında sohbet eden Ben Fero ise, Bursa'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.
- Bursa
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