Benan Mahmutyazıcıoğlu koruma kararı aldırdı... O görüntülerdeki Ece Erken mi? - Son Dakika
Son Dakika Magazin Benan Mahmutyazıcıoğlu koruma kararı aldırdı... O görüntülerdeki Ece Erken mi? - Son Dakika Magazin

Benan Mahmutyazıcıoğlu koruma kararı aldırdı... O görüntülerdeki Ece Erken mi?

6 saat önce

Kararı ve gerekçesini Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan Benan Yazıcıoğlu, bir kadının evinin önündeki arabalara zarar verdiği anların görüntüsünü de sayfasında yayınlandı.

Benan Mahmutyazıcıoğlu koruma kararı aldırdı... O görüntülerdeki Ece Erken mi?, System.String[]

Kararı ve gerekçesini Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan Benan Yazıcıoğlu, bir kadının evinin önündeki arabalara zarar verdiği anların görüntüsünü de sayfasında yayınlandı.


Benan Mahmutyazıcıoğlu, videodaki kişinin Ece Erken olduğunu ima etti.


"Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım... Unutmayın ki bir gün herkes yaşayacak, kimisi aldığı duaları kimisi de aldığı ahları...


Adalet herkese layık olduğunu veren bir erdemdir."

Instagram, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:39 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonla İdlib'i görüştü
Kopenhag, Başakşehir'le oynayacakları UEFA Avrupa Ligi rövanş maçının ertelenmesi için UEFA'ya başvurdu Manchester City-Real Madrid maçı ertelendi Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi

Son Dakika Haberleri
20:00 İrem Kutluay korkuttu!
20:00 Boşandıktan sonra ilk kez aynı karedeler!
20:00 Dizi bitti ama dostluk sürüyor
20:00 Güzel oyuncunun doğal hayat keyfi
19:00 Can Yaman ile Özge Gürel yeniden bir arada

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 22:11:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Benan Mahmutyazıcıoğlu koruma kararı aldırdı... O görüntülerdeki Ece Erken mi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]