Benan Mahmutyazıcıoğlu koruma kararı aldırdı... O görüntülerdeki Ece Erken mi?

Kararı ve gerekçesini Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan Benan Yazıcıoğlu, bir kadının evinin önündeki arabalara zarar verdiği anların görüntüsünü de sayfasında yayınlandı.



Benan Mahmutyazıcıoğlu, videodaki kişinin Ece Erken olduğunu ima etti.



"Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım... Unutmayın ki bir gün herkes yaşayacak, kimisi aldığı duaları kimisi de aldığı ahları...



Adalet herkese layık olduğunu veren bir erdemdir."