Benfica, sezon sonuna kadar Nelson Verissimo'ya emanet

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından ligde çıktığı 5 maçta bir galibiyet alabilen Benfica, teknik direktör Bruno Lage ile yollarını ayırmıştı. Benfica, hafta sonu Lage'nin yardımcılarından Verissimo'nun yönetiminde çıktığı maçta Boavista'yı sahasında 3-1 mağlup etmişti.

Benfica Kulübü, 43 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı Verissimo'nun 2019-2020 sezonu sonuna kadar takımın başında kalacağını duyurdu.

Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi Benfica , Bruno Lage'den boşalan teknik direktörlük görevi için Nelson Verissimo ile anlaştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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