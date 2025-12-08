Benkiran'dan Filistin'e Destek Çağrısı - Son Dakika
Benkiran'dan Filistin'e Destek Çağrısı

08.12.2025 03:28
Fas PJD Genel Sekreteri Benkiran, Gazze ve Filistin'e destek olunması gerektiğini vurguladı.

Fas Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Sekreteri ve eski Başbakan Abdulilah Benkiran, Gazze ve genel olarak Filistin davasına her türlü destek verilmesi gerektiğini belirtti.

Fas'ta muhalefette bulunan PJD tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Benkiran, partisinin Marakeş kentinde düzenlediği toplantıda konuştu.

Benkiran, "Gazze ve Filistin'e her yolla destek olmalı, protestolara devam etmeliyiz. Çünkü biz tek bir ümmetiz. Bu nedenle hiçbir şey olmamış gibi normal bir yaşam sürmemiz mümkün değildir." dedi.

Hamas'ın Filistin davasına katkısına dikkati çeken Benkiran, "Eğer Hamas'ın yaptıkları olmasaydı, Filistin davası tamamen ortadan kalkmış olurdu." ifadesini kullandı.

İsrail'e yönelik eleştirilerini sürdüren Benkiran, "Siyonistler, Filistin diye bir şeyi tamamen yok etmek istedikleri için hiçbir onur ve hiçbir anlaşmaya bağlılık göstermediklerini açıkça ortaya koydular. Onlarla bir anlaşmaya varmanın da hiçbir yolu olmadığını gördük." diye konuştu.

Benkiran ayrıca Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıyı överek, "Bu saldırı, Filistin davasını yeniden dünya gündeminin ön sıralarına taşıyan, kararlı, güçlü, cesur ve eşi benzeri görülmemiş bir darbeydi." değerlendirmesinde bulundu.

"Siyonist projeye" ilişkin değerlendirmelerinde de Benkiran, İsrail tarafının "Nil'den Fırat'a uzanan bir devlet" hayalini açıkça dile getirdiğini belirterek, bunun artık kimse için sır olmadığını, tüm ümmetin bunun farkında olması ve uygun şekilde karşılık vermesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Filistin, İsrail, Güncel, Gazze, Fas, Son Dakika

