Manavgat'ta 220 saatin sonunda söndürülen yangından geriye ormanlık alanda yanmış ağaç görüntüleri kaldı. Yangında Oymapınar Baraj'ının etrafındaki ormanlık alan tamamen yandı. Yangın nedeniyle yanan ağaçlardan düşen parçalar ve küller de baraj içerisindeki suya düştü. Öte yandan barajın yanında bulunan ve yanan ormanlık alandaki Akseki Orman İşletme Müdürlüğü'nün koyduğu tabela dikkati çekti. Yanan ağaçlar arasında kalan tabelada 'Yeşil bir Türkiye için, beraber büyüteceğiz, beraber koruyacağız' yazdığı görüldü.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › 'BERABER KORUYACAĞIZ' İFADESİ TABELADA KALDI - Son Dakika