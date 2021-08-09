'BERABER KORUYACAĞIZ' İFADESİ TABELADA KALDI - Son Dakika

'BERABER KORUYACAĞIZ' İFADESİ TABELADA KALDI

Manavgat'ta 220 saatin sonunda söndürülen yangından geriye ormanlık alanda yanmış ağaç görüntüleri kaldı.

Manavgat'ta 220 saatin sonunda söndürülen yangından geriye ormanlık alanda yanmış ağaç görüntüleri kaldı. Yangında Oymapınar Baraj'ının etrafındaki ormanlık alan tamamen yandı. Yangın nedeniyle yanan ağaçlardan düşen parçalar ve küller de baraj içerisindeki suya düştü. Öte yandan barajın yanında bulunan ve yanan ormanlık alandaki Akseki Orman İşletme Müdürlüğü'nün koyduğu tabela dikkati çekti. Yanan ağaçlar arasında kalan tabelada 'Yeşil bir Türkiye için, beraber büyüteceğiz, beraber koruyacağız' yazdığı görüldü.

Son Dakika

Fenerbahçe, her konuda anlaşmaya vardığı Arsenal futbolcusu Kolasinac'ı İstanbul'a getiriyor

CHP'den "Cumhurbaşkanı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif götürüldü" iddiasına yanıt: Milletin asıl gündemini çalma çabası

Büyük bomba Burak Yılmaz'ın babasından geldi: Uğurcan Çakır çok hızlı şekilde Lille'e imza atabilir

Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi

Alişan sahnelere geri dönüyor! Geçtiğimiz ay hem kardeşini hem kuzenini kaybetmişti

Kitapçıya "Dedem bana tecavüz etti" notunu bıraktı! Ekipler tarafından bulunan genç kız olanları anlattı

Antalya'da genç avukat, oturduğu evin penceresinden aşağı atladı

Ali Koç'un imzası para yağmurunu başlattı! Sarı-Lacivertliler, kasalarına 30 saniye içinde 15 milyon TL doldurdu