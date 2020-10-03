Berat gerekçesi: O hareketi tekrarlamadı

Sinem Sülün daha önce yatak odasını dinledikleri iddiasıyla kayınvalidesi Hikmet Birsen Yüksel ile kayınpederi Sami Yüksel'den davacı olmuştu. Mahkeme, Yüksel çiftini 2 yıl 6 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırmış ve Sülün'e 20 bin lira tazminat ödenmesine hükmetmişti. Sinem Sülün bu olay nedeniyle eşi Mustafa Yüksel'den de boşanmıştı. Ardından Sülün hakkında İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde bir dava açıldı. Tescilli güzelin eski kayınvalidesiyle karşılaştığı bir ortamda "Oh olsun" şeklinde bir hareket yaparak "kişilerin huzur ve sükununu bozma", ayrıca Yüksel ailesine ait bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak "özel hayatın gizliliği" suçlarını işlediği öne sürüldü. Sülün, suç unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti. Mahkemenin gerekçeli kararında; Sinem Sülün'ün sosyal medyada yayımladığı fotoğrafın, olay tarihinden önce gazetede ve birçok haber sitesinde çıktığı ve şikayetçilerin fotoğrafın yayınlanmasına tepki göstermedikleri belirtildi. Mahkeme, Sülün'ün eski kayınvalidesine yönelik hareketini ise ısrarla tekrarlamadığı için süreklilik arz etmemesi nedeniyle beraat kararı verildiğini ifade etti.