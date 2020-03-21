Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin geçisi süreyle kapatılması kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin geçisi süreyle kapatılması kararı - Son Dakika

Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin geçisi süreyle kapatılması kararı

6 saat önce

Kırıkkale'de zabıta ekipleri, berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulacağına ilişkin esnafa tebligatta bulundu.

Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin geçisi süreyle kapatılması kararı, System.String[]

Kırıkkale'de zabıta ekipleri, berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulacağına ilişkin esnafa tebligatta bulundu.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürü Koray Arslan ve ekibi, kent merkezindeki ilgili iş yerlerine tebligatı ulaştırdı.

Kuaför Mehmet Tırpan, gazetecilere, hijyen konusunda ellerinden geleni yaptıklarını ancak sıkıntıların olabileceğini söyledi.

Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulmasının iyi olduğunu dile getiren Tırpan, müşteriyle yakın mesafede çalıştıkları için risk altında bulunduklarını ifade etti.

Kuaför Seyfi Duman da esnaf için de sağlık anlamında gerekenin yapılması gerektiğini belirterek, "Bütün esnafımızın kandili mübarek olsun. Yapacak bir şey yok. Önce sağlık, sonra hizmet." dedi.

Kuaför İsa Pelince ise "Sağlığımız için çok iyi oldu. İş yerlerinin geçici olarak kapatılması haberini yeni aldık." diye konuştu.

Bu arada, kapatılma kararının ardından kuaför ve berberlerde yoğunluk oluştuğu görüldü.

Koray Arslan, Kırıkkale, Zabıta, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:00 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı
Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı Son Dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi
Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor         
11:00
Galatasaray'dan Xherdan Shaqiri bombası Galatasaray'dan Xherdan Shaqiri bombası         
10:54
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi         
10:40
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu         
09:57
"Deniz Aytekin koronavirüs oldu" iddialarına babasından yalanlama         
09:52
Fenerbahçe, sezon sonunda Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katacak Fenerbahçe, sezon sonunda Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katacak         
09:46
Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı         
09:17
Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir         
09:15
Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs test sonuçları belli oldu Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs test sonuçları belli oldu         
08:57
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor         
08:21
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı         
07:36
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek         
01:14
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek         
00:31
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek         
00:27
UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi         
23:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 23:35:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin geçisi süreyle kapatılması kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]