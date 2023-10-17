Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmi İstanbul İçin Son Çağrı'dan ilk fragman geldi

Gazze\'nin altında başka bir Gazze var

Yıllar önce Aşk-ı Memnu dizisinde başrolü paylaşan Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'u buluşturan İstanbul İçin Son Çağrı filminden ilk fragman yayınlandı. Film, 24 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak.

ÇEKİMLERİ NEW YORK'TA YAPILDI

Yönetmenliğini Gönenç Uyanık'ın üstlendiği ve ikiliyi yıllar sonra tekrar bir araya getiren filmin senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme aldı. İstanbul İçin Son Çağrı 24 Kasım'da tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix'te yayınlanacak. 14 yıl sonra aynı projede buluşan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'u filmi New York'ta çekilmişti.