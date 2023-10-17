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Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmi İstanbul İçin Son Çağrı'dan ilk fragman geldi - Son Dakika

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmi İstanbul İçin Son Çağrı'dan ilk fragman geldi

Son Güncelleme: 17.10.2023 11:35

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar sonra bir araya getiren İstanbul İçin Son Çağrı filmi 24 Kasım'da izleyiciyle buluşacak. Film, tüm dünya ile aynı anda Netflix'te yayınlanacak.

Yıllar önce Aşk-ı Memnu dizisinde başrolü paylaşan Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'u buluşturan İstanbul İçin Son Çağrı filminden ilk fragman yayınlandı. Film, 24 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak.

ÇEKİMLERİ NEW YORK'TA YAPILDI

Yönetmenliğini Gönenç Uyanık'ın üstlendiği ve ikiliyi yıllar sonra tekrar bir araya getiren filmin senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme aldı. İstanbul İçin Son Çağrı 24 Kasım'da tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix'te yayınlanacak. 14 yıl sonra aynı projede buluşan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'u filmi New York'ta çekilmişti.

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Son Dakika Sinema Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmi İstanbul İçin Son Çağrı'dan ilk fragman geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmi İstanbul İçin Son Çağrı'dan ilk fragman geldi - Son Dakika
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