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Bergama Belediyesi'nden öğrencilere eğitim seti - Son Dakika

Bergama Belediyesi'nden öğrencilere eğitim seti

17.09.2021 11:42
Bergama Belediyesi'nden öğrencilere eğitim seti, System.String[]

Bergama Belediyesi kamu ve özel ayrımı yapmaksızın bu yıl ilk defa okul ile tanışan ilkokul 1. sınıf öğrencilerine eğitim seti dağıttı.

Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Yarınımızın teminatı çocuklarımız için ne yapsak azdır. Devletimizin dağıttığı ücretsiz ders kitapları yanında, belediye olarak bizde imkânlarımız ölçüsünde eğitim ve öğretime desteğimizi her zaman vermeye devam edeceğiz" dedi.

İlkokul 1. sınıfa adım atan miniklerin heyecanına ortak olmak için ilçenin tamamında bulunan kamu ve özel okullarda 1. sınıf öğrencilerinin hepsine eğitim seti dağıtımı gerçekleştirildi.

BAŞKAN KOŞTU; "ÇOCUKLARIMIZ İÇİN NE YAPSAK AZDIR"

Okuma-Yazma materyallerinin yer aldığı hediye setlerinin dağıtımı için Fevzipaşa İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim ve öğretim hayatları süresince belediye imkânları ölçüsünde elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bu yıl okula başlayıp, yeni eğitim-öğretim yılına merhaba diyen birinci sınıf öğrencilerimize eğitim setlerimizi hediye ettik. Çocuklarımızın eğitim ve öğrenimlerine katkı sunmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve okul idarecilerimize ve çalışanlarına başarıyla geçecek bir eğitim-öğretim yılı diliyorum. İnşallah Koronavirüs salgını nedeniyle tekrar eğitim-öğretime ara vermek zorunda kalmayız. Herkesin geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim ve öğretimlerine ara vermemesi için hijyen kurallarına ve tedbirlerine dikkat etmesini buradan tekrar hatırlatmak istiyorum" dedi.

OKUL MÜDÜRLERİ İLE TOPLANTI

İlkokul 1. sınıf öğrencilerine eğitim seti dağıtımı törenine katılan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, ayrıca Bergama Belediyesi Kleopatra Sosyal Tesisleri'nde okul müdürleri ve idarecileri ile bir araya geldi. Eğitim-Öğretim sezonu sene başı okul müdürleri toplantısına katılan Başkan Koştu, burada yaptığı konuşmasında "Evlatlarımızın geleceği için ilçemizdeki eğitim ve öğretim yuvalarına desteğimizi her zaman vermeye devam edeceğiz. Belediyemiz imkânları ölçüsünde her bir okulumuza destek vermeye, boyasından tamir ve bakım işlerine kadar her konuda yardımcı olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bergama Belediyesi'nden öğrencilere eğitim seti

Bergama Belediyesi, Hakan Koştu, Okul, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bergama Belediyesi'nden öğrencilere eğitim seti - Son Dakika


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