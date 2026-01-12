Bergama'da 5 Milyon Dal Bandrolsüz Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bergama'da 5 Milyon Dal Bandrolsüz Sigara Ele Geçirildi

12.01.2026 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de düzenlenen operasyonda 6,5 milyon TL değerinde bandrolsüz sigara bulundu.

(İZMİR) - İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bergama'da bir kamyonda yapılan aramada piyasa değeri 6,5 milyon TL olan 5 milyon dal bandrolsüz sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Bergama Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak ve sahte tütün ile tütün mamullerinin üretimi ve satışının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Bergama'nın Zeytindağ Mahallesi'nde bir kamyonda yapılan aramada 5 milyon dal bandrolsüz sigara ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon 500 bin TL olduğu belirtildi.

Operasyon kapsamında bir şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Bergama, Ekonomi, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bergama'da 5 Milyon Dal Bandrolsüz Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da ’tercihli yol’ için referanduma gidilecek Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek
Bebek Otel Müdürü’nün ifadesi ortaya çıktı: Operasyondan önce ünlü isimler otelden ayrıldı Bebek Otel Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı: Operasyondan önce ünlü isimler otelden ayrıldı
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’ İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından ’Ekol TV’ açıklaması İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından 'Ekol TV' açıklaması
11 milyon euro bonservis Szymanski’nin yeni takımı belli oluyor 11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı belli oluyor
10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu 10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu

16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
15:19
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
15:05
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
14:34
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 16:50:23. #7.11#
SON DAKİKA: Bergama'da 5 Milyon Dal Bandrolsüz Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.