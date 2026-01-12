Bergama'da 5 Milyon Dal Bandrolsüz Sigara Ele Geçirildi

(İZMİR) - İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bergama'da bir kamyonda yapılan aramada piyasa değeri 6,5 milyon TL olan 5 milyon dal bandrolsüz sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Bergama Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak ve sahte tütün ile tütün mamullerinin üretimi ve satışının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Bergama'nın Zeytindağ Mahallesi'nde bir kamyonda yapılan aramada 5 milyon dal bandrolsüz sigara ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon 500 bin TL olduğu belirtildi.

Operasyon kapsamında bir şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.