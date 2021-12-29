Üye Girişi
Bergama'da BİLSEM açılacak - Son Dakika

Bergama'da BİLSEM açılacak

29.12.2021 18:11
Bergama'da BİLSEM açılacak

Bergama'da Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi (BİLSEM) açılacak.

Bergama'da Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi (BİLSEM) açılacak.

Bergama Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in İzmir ziyareti sırasında yapılan görüşmeler neticesinde Bergama'da BİLSEM açılması kararlaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hakan Koştu, öğrencilerin İzmir'e gitmeden ilçede BİLSEM'in eğitimlerinden yararlanabileceğini aktardı.

BİLSEM'in ilçeye hayırlı olmasını dileyen Koştu, şöyle dedi:

"Her bir insanımız yaradılış fıtratı gereği hayata birçok yetenekle başlar. BİLSEM'ler üstün yetenekli bireylerin yeteneklerini hızla keşfetmek, geliştirmek ve topluma katkıda bulunmalarını sağlamak için kurulmuştur. Sayın Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer başta olmak üzere AK Parti İl Başkanımız Sayın Kerem Ali Sürekli, bürokratlarımız ve emeği geçen herkese bu müjde için teşekkür ediyorum. Her alanda ilçemize değer katacak unsurları ısrarlı takiplerimiz kısa sürede meyvesini veriyor. İlçemizdeki eğitim seviyesinin ilerlemesi ve çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacak her bir çalışmayı desteklemeye devam edeceğiz."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz da, Koştu'yu makamında ziyaret ederek BİLSEM'in açılmasında verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.???????

YORUMLAR
500

Ziya Selçuk, Hisarcık, Bergama, BİLSEM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bergama'da BİLSEM açılacak - Son Dakika


Galatasaray'da kılıçlar çekildi! Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim'le ilgili yapılan olay paylaşımı beğendi Galatasaray'da kılıçlar çekildi! Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim'le ilgili yapılan olay..         
18:11
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk..         
18:01
Türk defineciler, toprağı hararetle kazdıkları sırada kafalarına düşen kadın yüzünden neye uğradığını şaşırdı Türk defineciler, toprağı hararetle kazdıkları sırada kafalarına düşen kadın yüzünden neye..         
17:21
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde, Paris'tekiler sahte! Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde,..         
14:11
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son         
11:47
Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim! Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim!         
11:43
Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası..         
11:28
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli..         
10:21
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar..         
08:10

Son Dakika Haberleri
18:01 Çaldıkları aracın üzerine "İşte böyle çalarız" yazıp kaçan hırsızlar kıskıvrak yakalandı
18:00 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir
17:59 Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama
17:48 Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran
17:39 KARDEMİR çalışanlarına 4 bin liralık promosyon müjdesi verdi
17:38 Ünlü dövüşçü Pearl Gonzalez, ameliyat öncesi iddialı pozlarıyla dikkat çekti
17:38 İnşaat işçisinin attığı çivili tahta arkadaşının başına saplandı
17:34 Uzun kalmadı! Alex Texeira, Beşiktaş'a geldiği gibi gidiyor
17:20 Profesörün üvey oğluna 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi
16:53 Kılıçdaroğlu, gençlerle buluştu: İktidar olduğumuzda mülakat belasını kaldıracağız
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 18:19:03. #1.13#
SON DAKİKA: Bergama'da BİLSEM açılacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement