Bergama'da fabrikada kazan patladı
1 saat önce
İzmir'in Bergama ilçesinde bir fabrikada kazan patlaması sonucu yangın çıktı.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 07:19 Kaynak: İHA
'in Bergama
ilçesinde bir fabrikada kazan patlaması sonucu yangın çıktı. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, İzmir- Çanakkale
karayolu üzerinde Ovacık
mevkinde bulunan bir pirina fabrikasında, henüz bilinmeyen bir nedenle dolayı boşaltım alanındaki kazan patladı. Patlama sonucu yangın çıkarken haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin 1 saatlik çalışması sonucu alevler kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - İZMİR
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