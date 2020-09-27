Bergama'da orman yangını (4) - Son Dakika

Bergama'da orman yangını (4)
KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Bergama ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun uğraşları sonucu 8 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Bergama ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun uğraşları sonucu 8 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir),
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