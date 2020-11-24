Bergama erteleme sınavında Kozan'a karşı

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor, yarın evinde 7'nci hafta erteleme maçında Kozanspor FK ile kozlarını paylaşacak. İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen karşılaşma, Bergama 14 Eylül Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak. Müsabakayı Tolga Sancak yönetecek. Ligde 8'inci sırada yer alan Bergama temsilcisi oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alarak 12 puan toplarken, 6 maç oynayan son sıradaki Kozanspor'un 4 puanı bulunuyor.
- Kaynak: DHA
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