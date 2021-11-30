Üye Girişi
Bergama'nın yerel tarihi öğrencilerle buluşuyor - Son Dakika

Bergama'nın yerel tarihi öğrencilerle buluşuyor

30.11.2021 10:24
Bergama'nın yerel tarihi öğrencilerle buluşuyor

İnsanlığa miras, çocuklara emanet Bergama için 24 Kasım Öğretmenler gününde Bergama Belediyesi ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında okullarda yerel tarih dersi verilmeye başlandı.

Belediye Başkanı Hakan Koştu, "UNESCO Dünya Mirası Bergama'mızın tarihi değerlerine sahip çıkacak olan çocuklarımıza, nasıl bir zengin kültürel ve tarihi mirasın içerisinde bulunduklarının farkında olmaları için bu derslere başladık" dedi.

İLK DERS KOZAK'TA BAŞLADI,

Yerel Tarih için imzalanan protokol kapsamında Bergama UNESCO Alan Başkanlığı tarafından ilk derse Kozak Yaylası Çamavlu, Kıranlı ve Karaveliler İlkokullarında başladı. İlçe merkezine uzak dezavantajlı durumda bulunan çocuklardan başlamak üzere tüm öğrenciler Bergama'nın sahip olduğu 'Üstün Evrensel Değerlerini' tanımaları, Kültürel Miras Farkındalığı'nın küçük yaşlardan itibaren kazandırılması amaçlanan çalışmada "Kültürel Miras ve Koruma, UNESCO Dünya Miras Listesi, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Türkiye'deki diğer Miras Alanları ve UNESCO Dünya Mirası Bergama'nın Üstün Evrensel Değerleri" hakkında bilgiler verildi.

15 BİN 184 ÖĞRENCİ YEREL TARİHİ ÖĞRENECEK

İki yıl boyunca devam edecek olan çalışmada ilk önce 119 kırsal mahallesi bulunan Bergama'nın ilçe merkezine uzak okullarından başlamak üzere bütün okullar ziyaret edilecek. Ardından öğrencilere miras alanları gezdirilerek, verilen bilgilerin sahada pekiştirilmesi sağlanacak. Bu kapsamda 5 bin 417 İlkokul, 4 bin 599 Ortaokul ve 5 bin 168 lise olmak üzere toplam 15 bin 184 öğrenciye ulaşılacak.

Bergama'nın yerel tarihi öğrencilerle buluşuyor

UNESCO Dünya Mirası, Hakan Koştu, Hisarcık, Bergama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bergama'nın yerel tarihi öğrencilerle buluşuyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kaymakamdan dikkat çeken paylaşım: TBMM acilen idamı getirmeli 15:52 Kaymakamdan dikkat çeken paylaşım: TBMM acilen idamı getirmeli Motokuryelere köprüde siper olan metrobüs şoförleri o anları anlattı 15:48 Motokuryelere köprüde siper olan metrobüs şoförleri o anları anlattı Köpek saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Mert ölümden döndü! Yüzüne 60 dikiş atıldı 15:25 Köpek saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Mert ölümden döndü! Yüzüne 60 dikiş atıldı Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz 14:51 Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı 14:28 Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti 13:15 Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti
Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu 11:53 Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var 11:34 Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var

Son Dakika Haberleri
15:56 Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin damadı hakkında rüşvet iddiası!
15:47 Motokuryelere köprüde siper olan metrobüs şoförleri o anları anlattı
15:46 Son dakika: Dolar vitesi büyüttü! 13 lirayı aştı, tarihi rekora doğru tam gaz!
15:34 Müge Anlı'da genç kadın, günler sonra yüzleştiği sevgilisine ayakkabı fırlattı
15:31 Samsung, Volkswagen'e çip üretecek
15:25 Son Dakika! Azerbaycan'da tatbikat sırasında düşen helikopterdeki 14 asker şehit oldu
15:18 F-35 uçağı havalanamadan denize düştü
15:15 Avrupa Konseyi'nin gündeminde Kavala var! Türkiye'ye yaptırım masada!
15:12 Bu ev çok havadar! Çünkü 360 derece dönebiliyor!
15:03 Cüneyt Arkın'ın "koca herifleri"!
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin damadı hakkında rüşvet iddiası! Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin damadı hakkında rüşvet iddiası!         
15:56
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ikinci bebekleri de kız olacak Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ikinci bebekleri de kız olacak         
15:51
Son dakika: Dolar vitesi büyüttü! 13 lirayı aştı, tarihi rekora doğru tam gaz! Son dakika: Dolar vitesi büyüttü! 13 lirayı aştı, tarihi rekora doğru tam gaz!         
15:46
F-35 uçağı havalanamadan denize düştü F-35 uçağı havalanamadan denize düştü         
15:19
Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım         
14:40
Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı         
14:25
MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz         
12:24
FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı         
11:49
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması!         
11:13
Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!         
10:37
Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü         
10:16
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı         
08:40
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 16:04:31. #1.11#
SON DAKİKA: Bergama'nın yerel tarihi öğrencilerle buluşuyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement