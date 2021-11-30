Bergama'nın yerel tarihi öğrencilerle buluşuyor - Son Dakika

Belediye Başkanı Hakan Koştu, "UNESCO Dünya Mirası Bergama'mızın tarihi değerlerine sahip çıkacak olan çocuklarımıza, nasıl bir zengin kültürel ve tarihi mirasın içerisinde bulunduklarının farkında olmaları için bu derslere başladık" dedi.

İLK DERS KOZAK'TA BAŞLADI,

Yerel Tarih için imzalanan protokol kapsamında Bergama UNESCO Alan Başkanlığı tarafından ilk derse Kozak Yaylası Çamavlu, Kıranlı ve Karaveliler İlkokullarında başladı. İlçe merkezine uzak dezavantajlı durumda bulunan çocuklardan başlamak üzere tüm öğrenciler Bergama'nın sahip olduğu 'Üstün Evrensel Değerlerini' tanımaları, Kültürel Miras Farkındalığı'nın küçük yaşlardan itibaren kazandırılması amaçlanan çalışmada "Kültürel Miras ve Koruma, UNESCO Dünya Miras Listesi, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Türkiye'deki diğer Miras Alanları ve UNESCO Dünya Mirası Bergama'nın Üstün Evrensel Değerleri" hakkında bilgiler verildi.

15 BİN 184 ÖĞRENCİ YEREL TARİHİ ÖĞRENECEK

İki yıl boyunca devam edecek olan çalışmada ilk önce 119 kırsal mahallesi bulunan Bergama'nın ilçe merkezine uzak okullarından başlamak üzere bütün okullar ziyaret edilecek. Ardından öğrencilere miras alanları gezdirilerek, verilen bilgilerin sahada pekiştirilmesi sağlanacak. Bu kapsamda 5 bin 417 İlkokul, 4 bin 599 Ortaokul ve 5 bin 168 lise olmak üzere toplam 15 bin 184 öğrenciye ulaşılacak.