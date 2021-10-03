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Berisha ilk golünü attı - Son Dakika

Berisha ilk golünü attı

03.10.2021 17:52
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Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mergim Berisha, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mergim Berisha, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Alman forveti Mergim Berisha ilk golünü attı. Müsabakanın 16. dakikasında Rossi'nin pasında ceza sahası içinde topu alan Berisha yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderirken Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetmiş oldu. Alman futbolcu müsabakanın 85. dakikasında yerini Osayi-Samuel'e bıraktı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Spor Toto Süper Lig, Mergim Berisha, Fenerbahçe, Alman, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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