Berk Balaban, Ankaraspor'da

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu 'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Berk Balaban'ın geçici transferi konusunda Ankaraspor ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır" denildi. - İSTANBUL

Galatasaray Kulübü, Berk Balaban 'ın 1 yıllığına kiralık olarak Ankaraspor 'a transfer olduğunu açıkladı.

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