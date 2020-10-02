Berk Balaban, Ankaraspor'da
Galatasaray Kulübü, Berk Balaban'ın 1 yıllığına kiralık olarak Ankaraspor'a transfer olduğunu açıkladı.
Galatasaray Kulübü, Berk Balaban'ın 1 yıllığına kiralık olarak Ankaraspor'a transfer olduğunu açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Berk Balaban'ın geçici transferi konusunda Ankaraspor ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır" denildi. - İSTANBUL
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