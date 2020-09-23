Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Hanau saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla buluştu - Son Dakika

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat'ta gerçekleştirilen ırkçı saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya geldi.

Berlin Büyükelçiliğindeki davette konuşan Aydın, Hanau'da meydana gelen ırkçı saldırıdan duyulan acı ve üzüntünün halen hafızalarda ve kalplerde taze olduğunu söyledi.

Hanau'daki saldırının Türk toplumunu hedef alan Almanya'daki ilk ırkçı terör saldırısı olmadığına dikkati çeken Büyükelçi Aydın, "Türk toplumu bundan önce de çok sayıda ırkçı cinayetlere maruz kalmış, 50'den fazla insanımız bu saldırılarda hayatını kaybetmiştir. Diğerlerinin yanı sıra, Mölln'de ve Solingen'de yanarak can veren ve Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından hunharca katledilen insanlarımızı unutmadık, unutturmayacağız." dedi.

Almanya'da ırkçılığın kökleri toplumun derinliklerine kadar inmektedir

Ali Kemal Aydın, ayrımcılığın, ırkçılığın, İslam ve yabancı düşmanlığının Avrupa genelinde olduğu gibi Almanya'da da son yıllarda giderek arttığını, bunun Türk toplumu açısından büyük tehdit teşkil ettiğini vurgulayarak, Hanau saldırısının ardından Alman hükümetinin bu konuda bazı olumlu adımlar attığını, bu adımlar ve söylemlerin uygulamaya geçirilmesinin takipçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in "Hanau'daki ırkçı terör gökten zembille inmedi" sözüne atıfta bulunan Aydın, "Almanya'da ırkçılığın kökleri maalesef toplumun derinliklerine kadar inmektedir. Bu sorunla ciddi ve etkili bir şekilde mücadele edilmesi her zamandan çok daha elzem bir hale gelmiştir. Hanau'daki ırkçı terör saldırısı ve cinayetin bütün boyutlarının etraflıca araştırılarak tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması, sizin gibi bizlerin de en büyük beklentisidir. Bu yöndeki haklı taleplerinizi kuvvetle destekliyoruz." dedi.

Alman makamlarının, cinayetin failinin silah ruhsatı alması dahil, olaya neden olan gelişmeleri bütün yönleriyle soruşturup ortaya çıkarması, hukuk devletine güven ve adalet duygusunun yeniden sağlanabilmesi açısından şart olduğunu kaydeden Büyükelçi Aydın, cinayetle ilgili davanın sadece kurban ailelerine maddi tazminat verilerek kapatılmasının hak, hukuk ve adaletle bağdaşmayacağını vurguladı.

Irkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti

Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarında bulunan Hanau'da 19 Şubat günü ırkçı Tobias Rathjen tarafından iki nargile kafeye ve bir büfeye ırkçı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Ünvar, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtoviç, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Paun, Said Nesar Hashemi hayatını kaybetmişti.

Rathjen, saldırının ardından evine dönerek annesi Gabriele Rathjen'i öldürdükten sonra intihar etmişti.