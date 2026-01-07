Berlin'de 5 Gün Süren Elektrik Kesintisi Sona Erdi

Almanya'nın başkenti Berlin'in güneybatısında sabotaj sonucu yaşanan elektrik kesintisinin 5 gün sonra giderildiği ve tüm bölgeye aşamalı olarak elektrik verilmeye başlandığı bildirildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 3 Ocak Cumartesi günü başlayan ve 100 saati aşkın süredir devam eden elektrik çilesi sona erdi. Berlin Eyaleti İçişleri Senatörlüğü ve dağıtım şirketi Stromnetz Berlin tarafından yapılan açıklamaya göre, başkentin güneybatısındaki 4 semtte yaşanan kesintilerin beşinci gününde yapılan onarım çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Yerel saatle 11.14'ten itibaren ana dağıtım ve ara istasyonların devreye alındığı, böylece tüm bölgeye aşamalı olarak elektrik verilmeye başlandığı belirtildi. İlk aşamada hastanelere, huzur ve bakım evlerine elektrik verildiği bildirildi.

Stromnetz Berlin Sözcüsü Henrik Beuster, "Her şeyin şebekeye yavaş yavaş bağlanması, bunun da en az bir buçuk saat, hatta akşama kadar süreceğini tahmin ediyoruz. Sıfırdan yüze birden geçemeyiz, aksi takdirde her şey çöker" diye konuştu.

Bazı okullar kapalı kalmaya devam edecek

Berlin'de eğitimi de aksatan elektrik kesintilerinin sona ermesine rağmen okulların önümüzdeki hafta başına kadar kapalı kalmaya devam edeceği bildirildi. Berlin Eğitim Senatosu, okulların aydınlatma ve ısınma sistemleri ile güvenlik kameraları ve diğer teknik ekipmanların yeniden devreye alınmasının zaman alabileceği gerekçesiyle kapalı olacağını duyurdu. Kreşlerle ilgili olarak da benzer bir kararın alınmasının beklendiği kaydedildi.

Sabotaj ile ilgili soruşturma sürüyor

Almanya'da Federal Savcılığın Berlin'in güneybatısında 3 Ocak Cumartesi gününden 7 Ocak Çarşamba gününe kadar elektrik kesintisine neden olan sabotajla ilgili başlattığı terör soruşturması devam ediyor. Şüpheli veya şüpheliler hakkında terör örgütü üyeliği, anayasaya aykırı sabotaj, kundaklama ve kamu hizmetlerinin aksatılması suçlamasıyla soruşturma başlatan Federal Savcılığın elektrik dağıtım şirketi, polis ve yerel yöneticilerin yanı sıra görgü tanıklarının şahitliğinde elde edeceği sonuçların ardından önümüzdeki günlerde bir iddianame hazırlaması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Almanya'nın başkenti Berlin'in güneybatısında 3 Ocak Cumartesi sabahı yangın çıkmış, Teltow bölgesindeki Lichterfelde elektrik dağıtım ana istasyonu da yangından etkilenmişti. Zarar gören nakil hatları nedeniyle Nikolassee, Wannsee, Zehlendorf ve Lichterfelde semtlerindeki yaklaşık 45 bin hane ile 2 bini aşkın iş yerine 8 Ocak Perşembe gününe kadar elektrik verilemeyeceği açıklanmış, yaklaşık 100 bin kişi elektriksiz kalmıştı. Kesinti nedeniyle telefon hatları ile elektrikli ısıtma sistemlerinin de çalışmadığı bölgede acil durum ilan edilmiş, Alman Ordusu göreve davet edilmişti. Sabotajı aşırı solcu Volkan Grubu üstlenmişti. - BERLİN