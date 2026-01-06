Almanya'da Federal Savcılık, başkent Berlin'in güneybatısında 3 Ocak'tan bu yana süren geniş çaplı elektrik kesintisine neden olan sabotaj ile ilgili terör soruşturması başlattı. Yaklaşık 100 binden fazla kişiyi etkileyen olayın, organize bir yapı tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendiriliyor.
Federal Savcılık'tan yapılan açıklamada, Berlin'in güneybatısındaki elektrik dağıtım istasyonlarını hedef alan yangınlar ile bağlantılı olarak bir ya da birden fazla şüpheli hakkında soruşturma açıldığı bildirildi. Şüphelilere terör örgütü üyeliği, anayasaya aykırı sabotaj, kundaklama ve kamu hizmetlerinin aksatılması suçlamaları yöneltiliyor.
Savcılık, söz konusu sabotajın en az üç kişiden oluşan bir terör örgütü tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği görüşünde.
Berlin'in güneybatısındaki enerji nakil hatlarına zarar verilmesiyle sonuçlanan sabotajı, aşırı solcu Volkan Grubu üstlendi. Saldırı nedeniyle 45 bin hane ve 2 bini aşkın işyeri, 8 Ocak'a kadar elektriksiz kaldı.
Elektrik kesintisi nedeniyle bölgede telefon hatları ve elektrikli ısıtma sistemleri de devre dışı kaldı. Yetkililer, yaşanan krizin ardından acil durum ilan edildiğini ve Alman ordusunun bölgeye intikal ettiğini açıkladı.
3 Ocak sabahı Berlin'in güneybatısındaki Teltow bölgesinde yangın çıkmış, Lichterfelde elektrik dağıtım ana istasyonu bu yangından etkilenmişti. Zarar gören enerji nakil hatları nedeniyle Nikolassee, Wannsee, Zehlendorf ve Lichterfelde semtlerinde geniş çaplı elektrik kesintisi yaşanmıştı.
Son Dakika › 3-sayfa › Berlin'deki elektrik kesintisiyle ilgili ''terör soruşturması'' başlatıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?