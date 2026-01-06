Berlin'deki elektrik kesintisiyle ilgili ''terör soruşturması'' başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Berlin'deki elektrik kesintisiyle ilgili ''terör soruşturması'' başlatıldı

Berlin\'deki elektrik kesintisiyle ilgili \'\'terör soruşturması\'\' başlatıldı
06.01.2026 22:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Berlin kentinde 3 Ocak'tan bu yana devam eden elektrik kesintisinin ardındaki sabotajla ilgili olarak Federal Savcılık terör soruşturması başlattı. 100 binden fazla kişinin elektriksiz kalmasına neden olan olayın aşırı solcu bir grup tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi.

Almanya'da Federal Savcılık, başkent Berlin'in güneybatısında 3 Ocak'tan bu yana süren geniş çaplı elektrik kesintisine neden olan sabotaj ile ilgili terör soruşturması başlattı. Yaklaşık 100 binden fazla kişiyi etkileyen olayın, organize bir yapı tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendiriliyor.

FEDERAL SAVCILIK: SABOTAJ ORGANİZE BİR TERÖR OLAYI OLABİLİR

Federal Savcılık'tan yapılan açıklamada, Berlin'in güneybatısındaki elektrik dağıtım istasyonlarını hedef alan yangınlar ile bağlantılı olarak bir ya da birden fazla şüpheli hakkında soruşturma açıldığı bildirildi. Şüphelilere terör örgütü üyeliği, anayasaya aykırı sabotaj, kundaklama ve kamu hizmetlerinin aksatılması suçlamaları yöneltiliyor.

Savcılık, söz konusu sabotajın en az üç kişiden oluşan bir terör örgütü tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği görüşünde.

SALDIRIYI AŞIRI SOLCU "VOLKAN GRUBU" ÜSTLENDİ

Berlin'in güneybatısındaki enerji nakil hatlarına zarar verilmesiyle sonuçlanan sabotajı, aşırı solcu Volkan Grubu üstlendi. Saldırı nedeniyle 45 bin hane ve 2 bini aşkın işyeri, 8 Ocak'a kadar elektriksiz kaldı.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ, ALMAN ORDUSU BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Elektrik kesintisi nedeniyle bölgede telefon hatları ve elektrikli ısıtma sistemleri de devre dışı kaldı. Yetkililer, yaşanan krizin ardından acil durum ilan edildiğini ve Alman ordusunun bölgeye intikal ettiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

3 Ocak sabahı Berlin'in güneybatısındaki Teltow bölgesinde yangın çıkmış, Lichterfelde elektrik dağıtım ana istasyonu bu yangından etkilenmişti. Zarar gören enerji nakil hatları nedeniyle Nikolassee, Wannsee, Zehlendorf ve Lichterfelde semtlerinde geniş çaplı elektrik kesintisi yaşanmıştı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Olaylar, Almanya, Berlin, Enerji, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Berlin'deki elektrik kesintisiyle ilgili ''terör soruşturması'' başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye transfer oldu 10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Transfer bitti Kayserispor’a Manchester United’dan 21 yaşında sol kanat Transfer bitti! Kayserispor'a Manchester United'dan 21 yaşında sol kanat
Olay yaratacak iddia: Osimhen ülkeyi karıştırdı, Türkiye’ye dönmeyi düşünüyor Olay yaratacak iddia: Osimhen ülkeyi karıştırdı, Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor

01:00
Gece yarısı görev değişikliği kararı Çok sayıda kentin valisi değişti
Gece yarısı görev değişikliği kararı! Çok sayıda kentin valisi değişti
23:31
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe’den 4’te 4
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe'den 4'te 4
23:15
Domenico Tedesco gözünü Galatasaray’a dikti
Domenico Tedesco gözünü Galatasaray'a dikti
22:57
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
22:48
Mehmet Akif Ersoy’un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa “İkimiz de bekarız“ diyerek evde görüşmek istedi
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa "İkimiz de bekarız" diyerek evde görüşmek istedi
22:16
İran’da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29’a çıktı
İran'da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29'a çıktı
21:50
Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya güç konuşlandıracak
Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 02:47:39. #7.11#
SON DAKİKA: Berlin'deki elektrik kesintisiyle ilgili ''terör soruşturması'' başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.