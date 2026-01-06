Berlin\'deki elektrik kesintisiyle ilgili \'\'terör soruşturması\'\' başlatıldı

Almanya'da Federal Savcılık, başkent Berlin'in güneybatısında 3 Ocak'tan bu yana süren geniş çaplı elektrik kesintisine neden olan sabotaj ile ilgili terör soruşturması başlattı. Yaklaşık 100 binden fazla kişiyi etkileyen olayın, organize bir yapı tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendiriliyor.

FEDERAL SAVCILIK: SABOTAJ ORGANİZE BİR TERÖR OLAYI OLABİLİR

Federal Savcılık'tan yapılan açıklamada, Berlin'in güneybatısındaki elektrik dağıtım istasyonlarını hedef alan yangınlar ile bağlantılı olarak bir ya da birden fazla şüpheli hakkında soruşturma açıldığı bildirildi. Şüphelilere terör örgütü üyeliği, anayasaya aykırı sabotaj, kundaklama ve kamu hizmetlerinin aksatılması suçlamaları yöneltiliyor.

Savcılık, söz konusu sabotajın en az üç kişiden oluşan bir terör örgütü tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği görüşünde.

SALDIRIYI AŞIRI SOLCU "VOLKAN GRUBU" ÜSTLENDİ

Berlin'in güneybatısındaki enerji nakil hatlarına zarar verilmesiyle sonuçlanan sabotajı, aşırı solcu Volkan Grubu üstlendi. Saldırı nedeniyle 45 bin hane ve 2 bini aşkın işyeri, 8 Ocak'a kadar elektriksiz kaldı.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ, ALMAN ORDUSU BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Elektrik kesintisi nedeniyle bölgede telefon hatları ve elektrikli ısıtma sistemleri de devre dışı kaldı. Yetkililer, yaşanan krizin ardından acil durum ilan edildiğini ve Alman ordusunun bölgeye intikal ettiğini açıkladı.