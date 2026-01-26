Berlin'de Silahlı Çatışma: 5 Yaralı - Son Dakika
Dünya

Berlin'de Silahlı Çatışma: 5 Yaralı

26.01.2026 19:51
Berlin'de bir apartmanda meydana gelen silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı, polis soruşturma başlattı.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)-Almanya'nın başkenti Berlin'de, hayvanat bahçesi yakınlarındaki bir apartman dairesinde meydana gelen 5 kişinin yaralandığı silahlı çatışma olayı sonrası polis geniş çaplı operasyon başlattı. Berlin Başsavcılığı, olayla ilgili cinayete teşebbüs şüphesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Savcılığın verdiği bilgiye göre, 22 ve 45 yaşlarında iki erkek ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı. Her iki yaralının da hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Olay, hayvanat bahçesine yakın bir binanın beşinci katındaki dairede yaşandı. İlk belirlemelere göre, aile içi bir tartışmanın ardından silahların ateşlendiği belirtildi. Saldırıda ayrıca 20 yaşında bir kadın ile 52 yaşında bir erkek de yaralandı. 20 yaşındaki kadının 42 yaşındaki annesinin ise olay nedeniyle şok geçirdiği öğrenildi.

Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından çevredeki hastanelere sevk edildiler. 42 yaşındaki kadın ve 52 yaşındaki erkek ayakta tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 52 yaşındaki erkeğin polis gözetiminde olduğu açıklandı. Yaralılardan birinin ise kendi imkanlarıyla Franziskus Hastanesi'ne gittiği belirtildi.

Olayın ardından Franziskus Hastanesi polis tarafından dışarıdan koruma altına alındı. Polis, hastanenin giriş ve çıkışlarını kontrol ederken, sağlık hizmetlerinin aksamadığını duyurdu.

Berlin'de son yıllarda artan silahlı olaylar nedeniyle polis, "BAO Ferrum" (Demir) adlı özel bir birim kurarak suç çetelerine yönelik operasyonlarını artırmıştı. Hayvanat bahçesi bölgesindeki bu saldırının organize suç ya da çete bağlantısı olup olmadığına ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, Berlin, Polis, Dünya, Suç, Son Dakika

