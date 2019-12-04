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Berlin Filarmoni Piyanolu Dörtlüsü 8 Aralık'ta CRR'de sahne alacak

6 saat önce

Berlin Filarmoni Orkestrası üyelerinden oluşan Berlin Filarmoni Piyanolu Dörtlüsü, 8 Aralık'ta Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonunda müzikseverlerle buluşacak.

Berlin Filarmoni Piyanolu Dörtlüsü 8 Aralık'ta CRR'de sahne alacak, System.String[]

Berlin Filarmoni Orkestrası üyelerinden oluşan Berlin Filarmoni Piyanolu Dörtlüsü, 8 Aralık'ta Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonunda müzikseverlerle buluşacak.

Konserde, piyanist Markus Groh, kemancı Luis Esnaola, viyolacı Matthew Hunter ve çello sanatçısı Knut Weber kendileri için yazılan "Piyanolu Dörtlü" eserinin Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek.

"Piyanolu Dörtlü" isimli eser, özellikle Tim Burton'ın film şarkıları ve "Simpsonlar"ın jenerik müziğiyle tanınan ABD'li film müziği bestecisi Danny Elfman tarafından yazıldı.

Berlin Filarmoni Piyanolu Dörtlüsü konserinde ayrıca, İngiliz besteci Benjamin Britten'in öğretmeni olan F. Bridge'in "Piyanolu Dörtlü İçin Fantezi, H. 94" ile Brahms'ın "Piyanolu Dörtlü No.1, Sol minör Op. 25" eserlerini icra edecek.

Kendilerini Piyanolu Dörtlü türüne adayan müzisyenlerin repertuvarında, klasisizm, romantizm ve modernizmin tanınan dörtlülerine ek olarak yeni eserler de yer alıyor.

Cemal Reşit Rey, Aralık, Berlin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:38 Kaynak: AA
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