Berlin Havalimanı 9 yıl gecikmeli açıldı, sorunlar çözülemedi - Son Dakika

Almanya'nın başkenti Berlin'de temeli 14 yıl önce atıldığı halde açılışı geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Berlin Brandenburg Havalimanı'nda (BER) sorunlar bitmiyor. Yolcular, havalimanının çatısından su sızdığını ifade ediyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yapımına 2006 yılında başlanan Berlin Brandenburg Havalimanı'nın (BER) 2011'de tamamlanması planlanıyordu. Fakat inşasında yaşanan aksaklıklar nedeniyle açılışı zamanında gerçekleştirilemeyen havalimanı, 9 yıl gecikmeli olarak 31 Ekim'de açıldı. Hatalı sistemlerin birkaç kez yenilenmesi gibi sorunlar, açılış tarihini geciktirmenin yanı sıra yeni havalimanının maliyetini 3 kat arttırdı. 1 milyar 900 milyon Euro'ya mal olması planlanan havalimanı için yaklaşık 6 milyar Euro harcandı.

"Sırtımızdan büyük bir yük kalktı"

Almanya'nın eski Başbakanlarından Willy Brandt'ın adını taşıyan fakat kısaca BER olarak adlandırılan yeni havalimanı, Covid-19 salgını nedeniyle sessiz sedasız açıldı. Politikacılar, BER'in açılmasıyla üzerlerinden büyük bir yük kalktığını ifade etti. Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, açılışla ilgili konuşmasında, "Bu bir kutlama günü değil, sırtımızdaki yükün kalktığı bir çalışma günü" ifadelerini kullandı. Scheuer, çok sayıda teknik aksaklık ve güvenlik sorunu nedeniyle açılışı 6 kez ertelenen ve bu nedenle zaman zaman alay konusu olan BER ile ilgili şakaların sona ermesini umduğunu söyledi.

Havalimanının çatısı su sızdırıyor

BER'in açılışıyla herkes rahat bir nefes aldı, fakat yeni havalimanındaki sorunlar bir türlü bitmiyor. BER yolcularından Markus Zimmer, sosyal medya hesabında havalimanının çatısının su sızdırdığını gözler önüne seren bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta içi su dolu bir kovanın yanında "Dikkat! Kayma riski var" tabelası açıkça görünüyor. Zimmer fotoğrafı şu yorumla paylaştı: "BER, açılıştan sadece iki gün sonra. Misafir terasına çıkan merdiven boşluğuna çatıdan su damlıyor. Muhtemelen, yeniden düzeltilen yangın söndürme sisteminin bir parçası"

Bir şirket sözcüsü, konuyla ilgili olarak Berliner Morgenpost gazetesine yaptığı açıklamada, sızıntıyı doğrulayarak "Bu, görünüşe göre ziyaretçi terasına çıkan bir merdivendeki yanlış kapatılmış bir çatı penceresi. Ne yazık ki, büyük projelerde böyle şeyler her zaman olabilir" dedi.

Şimdiden Kapasite Sorunu Öngörülüyor

Berlin ve Brandenburg eyaletleri ile Federal Hükümetin ortak projesi olarak hayata geçirilen yeni havalimanının finansmanı; yüzde 26 oranında federal hükümet, geri kalanı ise Berlin ve Brandenburg eyaletleri tarafından ortak karşılandı. 14 milyon 700 bin metrekare alana kurulan ve 2 bin futbol sahası büyüklüğünde olan Berlin Brandenburg Havalimanı, yaklaşık 10 bin araç kapasiteli bir otoparka sahip. Başkente uzaklığı 28 km olan havalimanının etrafında, yolcuların kolay ulaşımını sağlamak için tren ve otobüs bağlantıları bulunuyor. 85 uçak için park imkanı bulunan BER'de, 15 uçak için de ilave yer planlaması yapılıyor. Birbirine paralel 1 milyon 700 bin metrekare alana sahip iki iniş ve kalkış pisti var. Yeni terminal binaları T1 ve T2 sabit hatlara hizmet verirken, tadilattan geçirilen eski T5 terminali ise tatil ve Charter uçuşlarına hizmet verecek. Ayrıca yolcuların iyi bir manzaraya sahip olması amacıyla 33 bin metrekarelik cam cephe kullanıldı.

İlk başlarda senede 27 milyon yolcuya hizmet vermesi beklenen BER'in orta vadede kapasitesinin sınıra dayanacağı tahmin edilirken, gerekli duyulduğu takdirde kapasitesinin artırılarak 45 milyon yolcuya hizmet verebilecek seviyeye getirilebileceği aktarıldı. Geçen sene Berlin havalimanlarından toplam 35 milyon yolcunun uçuş gerçekleştirdiği göz önünde bulundurulduğunda, BER'in kapasite sorunu yaşayacağına kesin gözüyle bakılıyor. - BERLİN