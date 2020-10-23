Berna Gözbaşı: Büyük beklentilerin olduğunun fakındayız - Son Dakika

Berna Gözbaşı: Büyük beklentilerin olduğunun fakındayız

23.10.2020 17:03
Berna Gözbaşı: Büyük beklentilerin olduğunun fakındayız, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı takımda çok fazla yeni transfer olduğunu kaydederek taraftara sabırlı olmaları gerektiği mesajı verdi.

Hes Kablo Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı takımda çok fazla yeni transfer olduğunu kaydederek taraftara sabırlı olmaları gerektiği mesajı verdi.

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenlendi. Ligin henüz başında olduklarını, yeni transferlerin uyumu için zaman gerektiğini belirten Berna Gözbaşı, "Lige yeni zorlu bir süreçte başladık. Mucizeler gerçekleştirmeye çalıştığımız malumunuz. Takımda çok fazla yeni oyuncu var.  Yaşanan sakatlıklar ve  koronavirüsü çıkan oyuncularımız var. Önlemler almaya çalışsak da bu yaşanıyor. TFF'nin bu konuda çok sıkı tedbiri var. Hatayspor'un başına gelenlerin başka takımlarda olmaması gerektiğini söylediler. Ligde erteleme olmayacağını belirttiler. Geçen sene bu zamanlar amatör kümeye kadar düşer diye beklenen bir Kayserispor vardı. Antrenmana çıkmayan, elinde fesih hakkı olan futbolcular vardı. Göreve geldiğimiz günden beri bunlarla uğraştık. Kulübün başına gelecek daha büyük borçlara engel olduk. Takım antrenmana çıkmazken bir tek yöneticinin olmadığı günleri unutmayalım. Yöneticilerimizle kulübü o günlerden bu günlere getirdik. Bugün geldiğimiz noktada o günlerin unutulup büyük beklentilerin olduğunun fakındayız. Biz de ona göre oyuncu transfer ettik. Başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz. Sakatlıkların geçmesi, koronavirüs vakalarının azalması yeni gelenlerin uyumu için zaman gerekiyor. Önümüzde uzun bir lig var. Sabırsızlık yapmayalım. Elbette başarısız sonuçlar artarsa herkes bunun sonucunu alır. Henüz 4'üncü haftada takımın, oyuncuların moralinin bozulmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"DERDİMİZ KAYSERİSPOR'U DÜŞTÜĞÜ BU YERDEN ÇIKARTMAK"Geçtiğimiz hafta sonunda locasında talihsiz bir olay yaşandığını ve konunun adli makamlara taşındığını söyleyen Gözbaşı, "Kayserispor bizim değil. Kayserispor bu şehrin. Neredeyse uçurum dibinden alınıp bugün kurduğumuz kadronun ulusal bağlamda beğeniliyor. Hafta sonu çok şansız olay yaşandı. Ama bazı tarafların bundan kaos fırsatı beklemelerine bundan dolayı kulübü yıpratmalarına ne ben ne de yönetimimiz müsaade etmeyeceğiz. Elbette kınıyorum. Bu konu adli makamlara gitti. Bizim derdimiz Kayserispor'u düştüğü bu yerden çıkartmak. Kaostan uzakta tutup sadece futbolla anılacağı yerlere taşımak. Bundan sonra oynayacağımız maçlarda başarılar diliyorum" dedi."FEYENORD, PAOK VE ATLETİCO MADRİD İLE ARAMIZ BOZUKTU. HEPSİ İLE ARAYI DÜZELTTİK"Hafta sonu maçtan önce Sivassporlu yöneticilerle bir araya gelmeleri hakkında sorulan soru üzerine Berna Gözbaşı, "Mücadele sahada olur. Elbette rekabet güzeldir. Sporun güzelliği barıştadır. Sahada kıran kırana mücadele edelim ama saha dışında neden bir araya gelmeyelim. Benim hep hayalim. Bu kötü günler geçtiğinde taraftarın, kadın, çocuk demeden herkesin bir arada maçlara gelmesi. Bizler Anadolu takımıyız. Var olmak, imajımızı düzeltmek zorundayız. Ulusal olarak çok kötü imajımız vardı. Feyenoord, PAOK ve Atletico Madrid ile aramız bozuktu. Hepsi ile arayı düzelttik ve bize teşekkür ettiler" diye konuştu."KAYSERİSPOR BİLİNCİNİ KÜÇÜK YAŞTA AŞILAMAK İSTİYORUZ"

Altyapı hakkında da konuşan Berna Gözbaşı, "TFF alt ligleri başlatmadı. Biz kaynağımız varken başka yerlerden sporcu getiriyoruz. Kendi kaynaklarımız varken neden başka yerlerden sporcu getirelim. Biz Kayserispor bilincini küçük yaşta aşılamak istiyoruz. Kendi düşüncemiz alt yapımızdan futbolcu çıkartmak. Bir de kulübün gelire ihtiyacı var. Çocuklar futbol kurslarına gidiyorlar. Biz de bunu hem gelir hem de alt yapıya oyuncu sağlama çabası ile yeniden yapılandıracağız" şeklinde konuştu.

Berna Gözbaşı: Büyük beklentilerin olduğunun fakındayız
Berna Gözbaşı: Büyük beklentilerin olduğunun fakındayız

Kayserispor, Hes Kablo, Hatayspor, Futbolcu, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Berna Gözbaşı: Büyük beklentilerin olduğunun fakındayız - Son Dakika Spor

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