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Kripto para piyasasının öncü şirketlerinden olan Bernstein, 2025 yılı Bitcoin fiyatı için büyük bir hedef belirledi. Bernstein analistleri 2025 yılı için Bitcoin fiyat tahminlerini 150.000 dolar olarak açıkladı.

Bernstein Analistlerinden, Bitcoin Yatırımcıları İçin Yeni Yol Haritası

Araştırma ve aracılık firması Bernstein'a göre Bitcoin, 2025 yılına kadar 150.000 dolarlık bir hedefe ulaşacak. Bu süreçte Bitcoin, yarılanma sonrası fiyat artış eğilimini sürdürecek. Bernstein analistlerinden olan Gautam Chhugani ve Mahika Sapra, müşterilerine yolladıkları bir bildiride, Bitcoin madenciliğindeki hash oranı ayarlamaları ve ETF girişlerinin normale dönmesi ile Bitcoin'in değer kazanmaya devam edeceğini öngördüler. Sapra ve Chhugani, "Spot Bitcoin ETF'lerinin aracı platformlarıyla entegrasyonu, RIA'lar (Regüle Edilmiş Yatırım Danışmanları) için sürekli bir talep yaratacak ve Bitcoin'in bu döngüde 150.000 dolara ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

Bernstein analistlerinin bu öngörüsü, Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas'ın geçtiğimiz ay yaptığı yorumlarla da destekleniyor. Balchunas, spot Bitcoin ETF'lerinin önemli finansal platformlarda yer almasının, bu ürünleri büyük bir süpermarketin raflarına koymak kadar büyük bir etki yaratacağını dile getirmişti.

Bitcoin yarılanmaları, genellikle kripto paranın fiyatında önemli artışlarla ilişkilendiriliyor. Bununla birlikte Bernstein analistleri, bu artışların doğrudan yarılanmadan kaynaklanmadığını, asıl etkenin yeni talep olduğunu vurguluyor. Madencilerin yarılanma sonrası daha az Bitcoin elde etmeleri piyasaya satış baskısını azaltacak olsa da bu durumun piyasa üzerinde büyük bir etki yaratması beklenmiyor. Son olarak analistler, "Örneğin şu anki piyasa koşullarında günlük olarak madenciler tarafından üretilen Bitcoin'in toplam işlem hacmine oranın sadece yüzde 0,12 olduğunu görüyoruz. Bu, yarılanma sonrası fiyat artışlarının arkasındaki asıl gücün yeni talep olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.