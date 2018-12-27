Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,017652
|0,43
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,053216
|0,12
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,053934
|0,12
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,017500
|0,11
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,035064
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013047
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,026752
|1,04
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,040473
|0,91
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,023304
|0,34
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,016568
|0,31
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,016936
|0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,042668
|0,72
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,084998
|0,41
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,087746
|0,27
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,009962
|0,25
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,020859
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009286
|0,14
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,020560
|0,08
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,018624
|0,05
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014893
|0,03
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,011251
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,036368
|0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,049724
|0,08
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023362
|0,08
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,052260
|0,08
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,017368
|0,07