Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,031408
|0,39
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,076364
|0,23
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,076232
|0,10
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,063238
|0,09
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,068332
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,042447
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014671
|0,66
|Axa Hayat ve Em. Stand. EYF
|0,020246
|0,33
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF
|0,021260
|0,23
|VEM Pera 2 Değişken Grup EYF
|0,020949
|0,21
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019490
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026082
|0,28
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,016377
|0,20
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,019349
|0,16
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,033956
|0,08
|ZEM Katılım Standart EYF
|0,024558
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,063148
|0,03
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,026614
|0,03
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,030529
|0,03
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,068275
|0,03
|HEM Para Piyasası EYF
|0,023996
|0,03
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi