BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,031408 0,39 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,076364 0,23 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,076232 0,10 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,063238 0,09 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,068332 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,042447 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014671 0,66 Axa Hayat ve Em. Stand. EYF 0,020246 0,33 Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,021260 0,23 VEM Pera 2 Değişken Grup EYF 0,020949 0,21 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019490 0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026082 0,28 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016377 0,20 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019349 0,16 VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,033956 0,08 ZEM Katılım Standart EYF 0,024558 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,063148 0,03 ZEM Para Piyasası EYF 0,026614 0,03 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,030529 0,03 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068275 0,03 HEM Para Piyasası EYF 0,023996 0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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