Besihaneye yem getiren tır yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Besihaneye yem getiren tır yanarak kullanılamaz hale geldi

02.07.2022 19:26
Besihaneye yem getiren tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Aydın'ın Dalama Mahallesi'nde bir besihaneye yem getiren tırda çıkan yangında tır ve dorsesindeki yemler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Aydın'ın Dalama Mahallesi'nde bir besihaneye yem getiren tırda çıkan yangında tır ve dorsesindeki yemler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Dalama Mahallesi Subaşı mevkiinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir besihaneye hayvan yemi getiren 42 BCT 40 plakalı tırın motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın rüzgarın da etkisi ile büyüyerek tırın ön kısmını sardı. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangında müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, tır ve dorsesindeki yemler yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Dalama, Subaşı, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Besihaneye yem getiren tır yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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